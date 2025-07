A Silverstone indietro le Ferrari: sono in terza fila

F1, nel Gp di Gran Bretagna Max Verstappen ha realizzato la pole position. L’olandese della Red Bull nel secondo e ultimo tentativo a Silverstone ha piazzato il miglior tempo in 1’24″892, davanti alle due McLaren di Oscar Piastri (+0″103) e Lando Norris (+0″118).

A Silverstone delusione per le Ferrari

Delusione per la Ferrari: Lewis Hamilton è quinto a 203 millesimi davanti a Charles Leclerc, sesto a 229 millesimi dall’olandese. Quarta piazza per la Mercedes di George Russell (+0″137), mentre Kimi Antonelli è settimo (+0″482).

Verstappen: “Qualifiche pulite, ultimo giro è stato sufficiente”

“Oggi era complicato per il vento, è cambiato in tutte le qualifiche. Qui è abbastanza difficile soprattutto con queste macchine che sono abbastanza sensibili. Siamo stati puliti per tutte le qualifiche, l’ultimo giro è stato sufficiente per la pole. Qui in qualifica devi essere davvero convinto, è stato molto piacevole“. Lo ha detto Max Verstappen dopo la pole position conquistata nel Gp di Gran Bretagna. “Siamo piuttosto veloci in rettilineo, il che rende le curve non facili da gestire soprattutto a piena velocità – ha aggiunto il pilota olandese – Vedremo come andrà domani ma intanto sono contento per la qualifica, sono entusiasta di correre domani. Faremo del nostro meglio”.

Piastri: “Contento del 2° posto, in gara siamo tutti vicini”

“Sono abbastanza contento del secondo posto, non vedo l’ora di correre la gara. Penso sarà divertente, siamo molto vicini questo weekend, noi, Max, le Ferrari e anche Russell”. Lo ha detto Oscar Piastri dopo il secondo posto nelle qualifiche de Gp di Gran Bretagna di Formula 1. “Ero contento del primo giro, è stato eccezionale, stavo cercando di capire come andare più veloce ma non ci sono riuscito. Nel secondo ho fatto un po’ di pasticci – ha aggiunto il pilota della McLaren – C’era ancora un piccolo margine ma ciò che ho fatto non è stato sufficiente. Il team ha fatto un ottimo lavoro, siamo migliorati ma c’erano alcuni punti in cui non sono riuscito a fare come avrei voluto. Comunque penso di poter fare una buona gara”.

Norris: “Belle qualifiche, domani in gara sarà una battaglia”

“Sono state belle qualifiche, non posso essere del tutto scontento però avremmo voluto essere davanti. Verstappen ha fatto un bel lavoro, è stata una qualifica divertente. Non è il massimo ma comunque una buona giornata”. Così Lando Norris dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna. “I piccoli dettagli ti fanno stare davanti o dietro, si parla di un paio di centesimi di qua o là che possono farti vincere o perdere – ha aggiunto il britannico – La gara penso sarà divertente, sarà una bella battaglia tra noi tre, anche con la Ferrari e Russell che sono dietro. Sarà una domenica interessante, non vedo l’ora”.

Hamilton: “Testa alta, domani si può sognare”

“Testa su, abbiamo lavorato bene e si può ancora sognare domani”. Lewis Hamilton guarda con fiducia alla gara dopo il quinto posto ottenuto nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna. “Mi sento bene, avrei voluto una miglior qualifica ma queste sono le corse. Siamo migliorati molto, la macchina mi ha dato ottime sensazioni per tutto il weekend – ha aggiunto il pilota della Ferrari ai microfoni di Sky Sport – Ero un decimo e mezzo in vantaggio, poi ho avuto un sottosterzo e ho perso un decimo rispetto al tempo ideale.

Leclerc: “Non sto trovando feeling in qualifica, errore mi è costato prima fila”

“Non penso avrei fatto la pole position, sono due decimi, sicuramente mi è costato la prima fila. Adesso mi sono un po’ stufato di venire qui e dire che qualcosa non è andato bene, non sto trovando il feeling che avevo un anno fa con la macchina in qualifica”. Charles Leclerc si sfoga davanti ai microfoni di Sky Sport dopo il sesto posto raccolto nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna. “Abbiamo problemi molto specifici che fanno sì che la qualifica diventi molto più difficile, ci sono cose un po’ strane – ha aggiunto il pilota della Ferrari senza entrare nel dettaglio – Ma sappiamo da dove vengono e penso che abbiamo la soluzione. Alla fine io devo fare il mio lavoro e in qualifica non lo sto facendo. Su questo devo lavorare, è sempre stata una mia forza però al momento sto facendo tanta fatica. Se credo alla vittoria? Purtroppo la qualifica la rende molto più difficile, però il passo gara c’è. Bisogna trovare l’aria pulita che partendo da sesto non è mai facile trovare”.

Vasseur: “Amaro in bocca per oggi ma fiduciosi per la gara”

“Fin dall’inizio abbiamo avuto un buon passo, c’è un po’ di frustrazione per non aver messo insieme il giro nel Q3. Siamo sempre più forti in gara che in qualifica, quindi siamo fiduciosi”. Così il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del Gp di Gran Bretagna. “Qualche gara fa era più un problema strutturale, oggi è stata una questione di errori – ha proseguito – La macchina andava bene, il potenziale c’era. Sono stati i due piloti a non mettere tutto insieme nel giro decisivo. Nel complesso abbiamo fatto un passo avanti in termini di prestazioni e questo è importante per domani”. Per quanto riguarda il meteo “finora le previsioni erano più orientate sull’asciutto, la possibilità di pioggia sta diminuendo e considerando il nostro passo penso sia meglio così – ha aggiunto – Dobbiamo concentrarci su noi stessi, la gara è lunga. Anche se fa molto caldo il degrado è grande e questo è importante per noi. Oggi abbiamo una brutta sensazione, c’è l’amaro in bocca. Sapevamo di poter ottenere un bel risultato”.

F1, Gp Gran Bretagna 2025: orari e dove vederlo in tv

La partenza del Gran Premio di Gran Bretagna è in programma domani alle ore 16.00 italiane. Il Gran Premio è trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207, anche su SkyGo e in streaming su NOW). Le qualifiche e la gara sono trasmesse anche in differita in chiaro su TV8.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata