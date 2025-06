Il pilota bolognese della Mercedes è tra gli oltre 500mila studenti italiani che sostengono l'esame di Stato

Anche Kimi Antonelli è tra gli oltre 500mila studenti italiani che hanno affrontato oggi la prima prova della maturità 2025. “Ho cercato di fare del mio meglio, adesso aspetterò il risultato. Ero abbastanza teso per oggi, non ho avuto tantissimo tempo per prepararmi, però ho fatto il massimo e penso sia andata anche abbastanza bene”, ha dichiarato il giovane pilota bolognese della Mercedes parlando con i cronisti dopo aver sostenuto la prova di italiano.

Dove ha sostenuto la maturità Kimi Antonelli

Antonelli sta svolgendo l’esame di Stato all’istituto superiore Salvemini di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, dove vive. “Ero con i miei amici, tutti a casa mia, abbiamo ripassato insieme e poi ascoltato la canzone ‘Notte Prima degli Esami’ – ha aggiunto raccontando come ha passato la notte pre maturità – E’ stato un bel momento, abbiamo cenato insieme e abbiamo anche festeggiato la vittoria dello scudetto da parte della Virtus Bologna.

“Quale traccia ho scelto? La tipologia b, sull’attualità, la traccia che parlava del rispetto”, quella che prende spunto da un editoriale pubblicato su Avvenire da Riccardo Maccioni sul fatto che “Rispetto” è stata la parola dell’anno Treccani nel 2024. Adesso lo attende la seconda prova di inglese. “Sono molto più rilassato a riguardo, comunque studierò un pochino perché devo comunque essere preparato – ha concluso – Per l’orale invece sto cercando di fare tutti i collegamenti possibili, di studiare più argomenti e i concetti più importanti. Essendo un po’ indietro col programma è difficile studiare tutto, sto cercando di essere il più pronto possibile. Vediamo di finire tutto prima dell’Austria (il Gran Premio in programma la prossima settimana, ndr) così chiudo la storia della scuole e posso concentrarmi full time sulle gare”.

Kimi Antonelli e il primo podio in F1

Solo tre giorni fa Antonelli si trovava in Canada dove ha conquistato il suo primo podio in Formula 1. Il pilota 18enne della Mercedes è arrivato terzo al Gran Premio di Montreal, vinto dal compagno di scuderia George Russell davanti alla Red Bull di Verstappen, secondo.

