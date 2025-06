Le parole del ministro dello Sport a margine di un evento a Roma

“Le dichiarazioni di oggi (sul Gp di Imola, ndr) sono sorprendenti. Devo capire se sono scelte di comunicazione o se sono scelte con convinzione. Sapevamo dall’altro anno che non ci sarebbe stato il gp di Imola dal 2026. Imola è la prima opzione nel caso di annullamento di una gara, anche nel caso di Madrid, che è stato inserito. Credo che un Gran Premio di Spagna abbia un suo senso”. Così il ministro dello sport Andrea Abodi, rispondendo alle domande dei cronisti sull’annuncio dell’uscita del Gran Premio di Imola dalla lista ufficiale gare a partire dal 2026 a margine di un evento a Roma.

“Stiamo lavorando, in prima persona l’ACI con Formula 1 e il CEO Domenicali, per poter dare una presenza alternata, un anno sì e un anno no, nel calendario della Formula 1“, specifica Abodi, spiegando invece che quello di Monza rimarrà fisso. “Siamo tutti concentrati per preservare un elemento che è apprezzato e fa parte dei patrimoni sportivi italiani”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata