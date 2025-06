Photo by: HOCH ZWEI/picture-alliance/dpa/AP Images

Si partirà l'8 marzo in Australia, finale di stagione ad Abu Dhabi il 6 dicembre

La Fia e la F1 hanno annunciato il calendario del Campionato mondiale 2026. I Gp saranno 24, con la novità Madrid e l’assenza del circuito di Imola, dove dal 2020 si è disputato il Gran Premio dell’Emilia-Romagna.

Si partirà l’8 marzo in Australia, finale di stagione ad Abu Dhabi il 6 dicembre. I Gp del Bahrein e dell’Arabia Saudita si terranno nuovamente ad aprile, scelta legata al Ramadan che nel 2026 durerà tra febbraio e marzo. Il Gp del Canada seguirà Miami, poi tappa europea durante i mesi estivi con inizio a Monaco dal 5 al 7 giugno e conclusione in Spagna, dove Madrid farà il suo debutto nel calendario di Formula 1 dall’11 al 13 settembre.

Il campionato tornerà poi in Asia con i Gp di Azerbaigian e Singapore, prima di una tripla tappa tra Nord e Sud America (Stati Uniti, Messico e Brasile) e conclusione in Qatar e Abu Dhabi.

Save the date 🔒 Presenting the 2026 Calendar 🗓️ 24 races across the world to crown our champion 🏆#F1 #Formula1 pic.twitter.com/4xe7e8MPM6 — Formula 1 (@F1) June 10, 2025

Presidente Fia: “Campionato più efficiente e sostenibile”

Parla di “nuovo significativo capitolo per il nostro sport” Mohammed Ben Sulayem, presidente della Fia. “Con 24 Gran Premi in cinque continenti – aggiunge – la stagione riflette appieno la natura globale della nostra comunità, mentre la migliore distribuzione geografica del calendario dimostra il nostro impegno congiunto nel rendere il campionato più efficiente e sostenibile“.

Presidente F1: “Nuova era”

Secondo Stefano Domenicali, presidente e ceo di Formula 1, “il 2026 segnerà una nuova era per la Formula 1. Assisteremo a un regolamento completamente nuovo per il nostro sport, con auto e motori alimentati al 100% da carburante sostenibile. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Madrid nel calendario e di vedere grandi marchi automobilistici come Audi, Cadillac e Ford unirsi alla griglia di partenza della Formula 1″.

Il calendario di F1 2026

Marzo 6-8 Australia, Melbourne

Marzo 13-15 China, Shanghai

Marzo 27-29 Japan, Suzuka

Aprile 10-12 Bahrain, Sakhir

Aprile 17-19 Saudi Arabia, Jeddah

Maggio 1-3 USA, Miami

Maggio 22-24 Canada, Montreal

Giugno 5-7 Monaco, Monaco

Giugno 12-14 Spain, Barcelona-Catalunya

Giugno 26-28 Austria, Spielberg

Luglio 3-5 United Kingdom, Silverstone

Luglio 17-19 Belgium, Spa-Francorchamps

Luglio 24-26 Hungary, Budapest

Agosto 21-23 Netherlands, Zandvoort

Settembre 4-6 Italy, Monza

Settembre 11-13 Spain, Madrid

Settembre 25-27 Azerbaijan, Baku

Ottobre 9-11 Singapore, Singapore

Ottobre 23-25 USA, Austin

Ottobre 30 – Novembre 1 Mexico, Mexico City

Novembre 6-8 Brazil, Sao Paulo

Novembre 19-21 USA, Las Vegas

Novembre 27-29 Qatar, Lusail

Dicembre 4-6 Abu Dhabi, Yas Marina

