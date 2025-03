Il Cavallino ha piazzato Leclerc in settima piazza e Hamilton in ottava. La pole è stata di Lando Norris

C’è delusione in casa Ferrari dopo le qualifiche del Gran Premio d’Australia, il primo del Mondiale di Formula 1. Settima e ottava piazza per Charles Leclerc e Lewis Hamilton lontani dalla pole della McLaren di Lando Norris. “La performance non è stata la stessa di venerdì. Penso di sapere il motivo, abbiamo rinunciato a qualcosa. Il risultato è deludente, ma la stagione è lunga. Dobbiamo prendere i punti senza fare i miracoli. La macchina ha potenziale, ma eravamo fuori finestra. Nel Q3 non ho trovato il feeling, con la pioggia sarà una incognita” ha detto il monegasco ai microfoni di Sky Sport.

Hamilton: “C’è margine di crescita”

“Abbiamo fatto progressi nel weekend, sono stato lontano in alcune zone perché questa monoposto è diversa dalle Mercedes e mi serve costruire la fiducia. Ma sono vicino a Charles, anche se siamo più lontani rispetto alle aspettative e dobbiamo capire perché. Nel Q3 abbiamo faticato, ma c’è margine di crescita” ha detto invece Lewis Hamilton.

Vasseur: “Non siamo soddisfatti, in gara scenario diverso”

“Ovviamente non possiamo essere soddisfatti del risultato della qualifica odierna. In Q1 e Q2 non sembrava che le cose andassero troppo male, visto che eravamo a uno-due decimi dalle McLaren. In Q3 invece non abbiamo fatto un buon lavoro perché non siamo riusciti a tenere lo stesso ritmo dei nostri rivali e di conseguenza ci ritroviamo in una posizione che non rispecchia il nostro vero potenziale”. Lo ha detto il team principal della Ferrari Fred Vasseur. “Domani la gara potrebbe presentare uno scenario completamente diverso, visto che il passo ieri era buono e potremmo avere condizioni molto diverse, visto che è attesa la pioggia – ha aggiunto – I punti si assegnano domani e dobbiamo fare un buon lavoro, preparandoci nei minimi dettagli: sono convinto che abbiamo il potenziale per portare a casa un buon bottino di punti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata