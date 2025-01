La rossa sui social: "Sempre nei nostri cuori, tanti auguri Michael"

“Sempre nei nostri cuori, tanti auguri Michael“. Così sul proprio account X la Ferrari nel giorno del 56esimo compleanno di Michael Schumacher, il pilota più vincete della storia della ‘rossa‘ rimasto vittima il 29 dicembre del 2013 di un grave incidente durante una discesa fuoripista in sci sulle nevi di Méribel. Schumacher ha conquistato sette titoli mondiali, di cui cinque consecutivi con la Ferrari dal 2000 al 2004 e nel corso della sua carriera ha vinto 91 Gran Premi, con 155 podi e 68 pole position, prima di ritirarsi dalle gare alla fine del 2012.

Always in our hearts ❤️

Tanti Auguri, Michael. pic.twitter.com/EBAPC8d4yZ

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 3, 2025