I Caschi d’Oro e Volanti ACI nella serata di giovedì 19 dicembre hanno celebrato le grandi firme del motorsport mondiale e italiano, per una splendida kermesse raccolta nella sala del Museo Checco Costa all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Nel cuore della Motor Valley, culla tricolore dello sport a quattro ruote, Autosprint e l’Automobile Club d’Italia hanno accolto i principali protagonisti della stagione 2024 e diverse leggende dei motori per consegnare gli ambiti oscar del motorsport, tra sorrisi e racconti, prima di congedarsi con gli auguri di fine anno. A fare gli onori di casa il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani: “Un grande orgoglio avere ancora il prossimo anno due Gran Premi di Formula 1 in Italia”, ha detto Sticchi Damiani. Un Casco d’oro è stato consegnato anche a Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, tornato per l’occasione nella sua città natale di Imola. Altre star della serata il neo pilota della Mercedes Andrea Kimi Antonelli e il team principal della McLaren, campione del Mondo costruttori, Andrea Stella.

