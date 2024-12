Il pilota che ha esordito nel 2023 al volante dell'AlphaTauri: "Il sogno di una vita"

Liam Lawson farà coppia con Max Verstappen alla Red Bull nel 2025. Lo ha annunciato la scuderia austriaca all’indomani dell’ufficializzazione della separazione con Sergio Perez. Il pilota neozeleandese, che nell’ultima stagione ha sostituito Daniel Ricciardo alla Racing Bulls a partire dal Gp degli Stati Uniti, ha esordito in Formula 1 nel 2023 al volante dell’AlphaTauri.

Welcome to the Team, @LiamLawson30 🇳🇿 Stepping up to Oracle Red Bull Racing for 2025 ⬆️ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 19, 2024

Lawson: “Essere un pilota Red Bull è il sogno di una vita”

“Essere annunciato come pilota Red Bull è il sogno di una vita, è qualcosa che desideravo e per cui ho lavorato da quando avevo otto anni. Finora è stato un viaggio incredibile. Ringrazio enormemente tutto il team Racing Bulls per il loro supporto, le ultime sei gare hanno giocato un ruolo importante nella mia preparazione per questo passo successivo”. Così Liam Lawson dopo l’annuncio del suo passaggio in Red Bull al posto di Sergio Perez per la stagione 2025 di Formula 1. “Voglio anche ringraziare Christian, Helmut e tutta la famiglia Red Bull per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità – ha proseguito – Sono davvero entusiasta di lavorare al fianco di Max e di imparare da un campione del mondo, non ho dubbi che imparerà dalla sua esperienza. Non vedo l’ora di iniziare”.

Christian Horner: “Prestazioni dimostrano che è un ottimo pilota”

“Le prestazioni di Liam nel corso dei due stint con Racing Bulls hanno dimostrato che non solo è capace di ottenere ottimi risultati, ma è anche un vero pilota, che non ha paura di lottare con i migliori e di uscirne vincitore – ha sottolineato Christian Horner, team principal e Ceo di Red Bull – Il suo arrivo continua la lunga storia di promozione del team all’interno del Red Bull Junior Program, segue le orme di piloti campioni del mondo come Sebastian Vettel e, naturalmente, Max Verstappen. Non c’è dubbio che correre al fianco di Max, quattro volte campione e senza dubbio uno dei più grandi piloti di F1, sia un compito arduo, ma sono certo che Liam sarà all’altezza di questa sfida e porterà risultati eccezionali l’anno prossimo”.

