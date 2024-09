Il progettista lascia la Red Bull dopo aver vinto sette titoli piloti e sei costruttori

L’Aston Martin piazza il colpo Adrian Newey. Il team di Silverstone ha ufficializzato l’ingaggio del progettista a partire da marzo 2025, alla fine del suo rapporto con la Red Bull. Newey si appresta quindi a dire addio alla scuderia campione del mondo dopo quasi due decenni in cui ha dato un contributo fondamentale nella vittoria di sette titoli piloti, quattro con Sebastian Vettel e altri tre con Max Verstappen, e sei titoli costruttori.

Stroll: “Il migliore in quello che fa”

La Red Bull ha annunciato a maggio l’addio di Newey. Ora il ‘mago progettista’ inglese inizierà un nuovo capitolo in un altro team con grandi ambizioni, assumendo il ruolo di ‘managing technical partner’. “E’ una notizia fantastica. Adrian è il migliore al mondo in quello che fa, è al top della sua carriera e sono incredibilmente orgoglioso che si unisca alla Aston Martin. È la storia più importante da quando il nome Aston Martin è tornato nello sport e un’altra dimostrazione della nostra ambizione di costruire un team di Formula Uno in grado di lottare per i campionati mondiali”, afferma il presidente esecutivo della scuderia Lawrence Stroll. Suo figlio Lance Stroll è pilota della Aston Martin in una line-up completata dal due volte campione del mondo Fernando Alonso.

Newey: “Ci sono tutti i pezzi per rendere l’Aston Martin un team campione del mondo”

“Sono entusiasta di entrare a far parte della Aston Martin. Sono stato enormemente ispirato e colpito dalla passione e dall’impegno che Lawrence mette in tutto ciò in cui è coinvolto. E’ determinato a creare una squadra da battere. È l’unico proprietario di maggioranza di un team che è attivamente impegnato nello sport”, le parole di Newey, il cui nome era stato accostato anche alla Ferrari. “Insieme a grandi partner come Honda e Aramco, hanno tutti i pezzi chiave per rendere l’Aston Martin un team campione del mondo e non vedo l’ora di contribuire a raggiungere questo obiettivo”.

