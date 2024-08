Il pilota italiano: "Realizzo sogno che avevo da bambino"

Kimi Antonelli sarà pilota ufficiale della Mercedes in Formula 1 a partire dal 2025. L’annuncio è stato dato questa mattina dal team di Brackley in un comunicato. L’italiano, 18 anni, prenderà il posto di Lewis Hamilton che dalla prossima stagione sarà al volante della Ferrari. La line-up della Mercedes per la prossima stagione è completata da George Russell.

“La nostra line-up di piloti per il 2025 unisce esperienza, talento, gioventù e velocità pura. Siamo entusiasti di ciò che George e Kimi porteranno al team sia come piloti individuali, sia come partnership. La nostra nuova line-up è perfetta per aprire il prossimo capitolo della nostra storia. È anche una testimonianza della forza del nostro programma junior e della nostra fiducia nei talenti locali”, ha sottolineato il team principal della Mercedes, Toto Wolff.

Antonelli: “Realizzo sogno che avevo da bambino, mi sento pronto”

“È una sensazione incredibile essere annunciato come pilota ufficiale Mercedes insieme a George (Russell, ndr) per il 2025. Raggiungere la F1 è un sogno che ho fin da quando ero un ragazzino; voglio ringraziare il team per il supporto che mi ha dato nella mia carriera finora e per la fiducia che ha dimostrato in me. Sto ancora imparando molto, ma mi sento pronto per questa opportunità”, sono state le prime parole di Antonelli dopo l’annuncio della Mercedes,

“Mi concentrerò sul miglioramento e sul conseguimento dei migliori risultati possibili per il team. Sono anche molto emozionato di diventare il compagno di squadra di George. Ha superato il programma junior del team proprio come me ed è una persona per cui nutro un enorme rispetto. È super veloce, ha vinto più gare e mi ha già aiutato a migliorare come pilota. Non vedo l’ora di imparare da lui e di lavorare insieme per dare il massimo in pista”, ha aggiunto il pilota bolognese.

Minardi: “Antonelli orgoglio italiano, ha tutto per far bene”

“Kimi in Formula 1 è un bel risultato anche per Aci Sport, la scuola federale lo ha seguito dall’inizio. Per noi un italiano in F1 è motivo di orgoglio e soddisfazione. E’ il frutto del lavoro fatto in tanti anni e siamo più che contenti”. Così a LaPresse Gian Carlo Minardi, ‘mentore’ del 18enne Kimi Antonelli scelto dalla Mercedes per sostituire Lewis Hamilton come pilota ufficiale nel Mondiale 2025 di Formula 1. E’ stata proprio la famiglia Minardi ad avvicinare Antonelli alla Mercedes. Ora al giovane pilota italiano serve soprattutto “calma e sangue freddo”, dice Minardi. “Kimi -aggiunge- ha tutte le caratteristiche per fare molto bene, tra l’altro parte da un team blasonato e non deve fare nemmeno la gavetta. C’è un posto al sole da conquistare e lui ha tutti i requisiti per farlo”.

