Il team principal della Mercedes sul passaggio alla Ferrari dal 2025 del sette volte campione del mondo

“Quando abbiamo firmato il contratto con Lewis abbiamo optato per una durata più breve, quindi gli eventi non sono stati una sorpresa. Forse il tempismo. Quello che è successo è che ci siamo incontrati per un caffè a casa mia a Oxford – praticamente stava tornando in fabbrica dopo la pausa invernale – e lui ha detto che aveva deciso di correre per la Ferrari nel 2025. Abbiamo avuto una buona ora di conversazione“. Così il team principal della Mercedes Toto Wolff, nel corso della conferenza all’indomani dell’addio di Lewis Hamilton con la scuderia tedesca a partire dalla fine della stagione 2024.

“Cosa può essere cambiato? Eravamo molto allineati nel periodo natalizio. Lo abbiamo detto pubblicamente e alla squadra. Il modo in cui me lo ha detto è perfettamente comprensibile. Ha detto che stava cercando una nuova sfida, un nuovo ambiente”, ha aggiunto. “Sapevamo che firmare un contratto a breve termine sarebbe stato vantaggioso per entrambe le parti. Non potevamo impegnarci per un periodo più lungo e lui ha scelto di andare via. Quindi, in un certo senso, rispettiamo totalmente il fatto che tu possa cambiare idea. Ci sono circostanze diverse e magari passando alla Ferrari, lanciando un po’ il dado, posso comprendere quella decisione”, ha proseguito Wolff.

“Hamilton? Nessun rancore, non finirà nostra relazione personale”

“Dopo averci dormito qualche notte, significa che il nostro percorso professionale giunge al termine. Ma ciò non significa che la nostra relazione personale finisca. Ho trovato un amico. Ha dovuto affrontare una situazione molto, molto difficile nel prendere una decisione. Rispetto la difficoltà della sua decisione. In futuro discuteremo se si sarebbe potuto fare diversamente. Ma non porto rancore”. Così il team principal della Mercedes Toto Wolff, nel corso della conferenza all’indomani dell’addio di Lewis Hamilton con la scuderia tedesca a partire dalla fine della stagione 2024. “Non fa male perché devo pensare alla macchina, alla stagione 2024. Non è che qualcuno che mi piace molto stia scomparendo. Sta semplicemente cambiando squadra. Eravamo molto consapevoli che ciò potesse accadere con il contratto”, ha spiegato.

“Da amico mi piacerebbe Hamilton vincesse ottavo titolo, spero nel 2024”

“Come amico, mi piacerebbe che vincesse l’ottavo titolo. Speriamo di poterlo ottenere nel 2024. Guardando al futuro, ovviamente, preferirei che vincessimo noi”. Così il team principal della Mercedes Toto Wolff, nel corso della conferenza all’indomani dell’addio di Lewis Hamilton con la scuderia tedesca a partire dalla fine della stagione 2024. “Vogliamo in questa stagione ottenere il massimo successo possibile. È realistico sfidare Max con una Red Bull? Dobbiamo essere realistici. Le probabilità sono contro di noi. Ma faremo del nostro meglio. Ma quando parli di dare il massimo, quello è Lewis su una Mercedes”, ha proseguito. “Daremo il massimo anche negli anni futuri, magari solo con un pilota diverso.Se ci siamo persi qualcosa? No. Tutto ciò che stiamo facendo lo abbiamo fatto con consapevolezza e con gli occhi aperti. Sentivamo che un contratto a lungo termine ci avrebbe limitato in futuro. Eravamo consapevoli di tutti gli aspetti positivi e negativi, li abbiamo soppesati”, ha concluso.

Sulla convivenza tra Hamilton e Russell in questo anno che segnerà la styagione d’addio del sette volte campione del mondo con la scuderia, Toto Wolff non vede alcun rischio o pericolo: “Ho sempre cercato di essere trasparente ed equo e nulla cambierà nel 2024 in questo senso. Lo dobbiamo al nostro team. E farò in modo che i piloti lo rispettino. In termini di sviluppo, è qualcosa a cui dobbiamo guardare. Valuteremo più avanti nella stagione. Ma non è una cosa che mi disturba affatto. Abbiamo ingegneri che vanno in altre squadre. Non ho alcun dubbio sull’integrità di Lewis in termini di condivisione delle informazioni. Vogliamo assicurarci che questa sia una stagione di successo per i piloti e per la Mercedes e tutti noi daremo il massimo per raggiungere questo obiettivo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata