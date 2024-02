Secondo il magazine Autosport il sette volte campione del mondo sarebbe pronto a lasciare la Mercedes. Le trattative sarebbero in fase avanzata

Lewis Hamilton è a un passo dal clamoroso trasferimento alla Ferrari. E’ quanto riporta il magazine Autosport, secondo cui l’inglese sarebbe pronto a lasciare la Mercedes per correre con la scuderia di Maranello nel 2025. Non è chiaro se sia stato già firmato un contratto definitivo, ma pare che le trattative siano in fase avanzata e potrebbero concludersi entro la fine di questa settimana.

Il sette volte campione del mondo ha firmato lo scorso anno un contratto biennale con la casa tedesca ma, secondo la rivista automobilistica, la seconda stagione, quella del 2025, potrebbe essere solo un’opzione. Una clausola potrebbe quindi consentire al 39enne inglese di svincolarsi e unirsi alla Rossa. Ferrari e Mercedes non hanno voluto commentare i rumors.

L’eventuale arrivo di Hamilton di conseguenza aprirebbe la strada al divorzio di Carlos Sainz con il Cavallino. Il pilota spagnolo deve ancora rinnovare il contratto in scadenza mentre Charles Leclerc ha già sottoscritto il prolungamento dell’accordo per altri cinque anni.

