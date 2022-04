Il pilota spagnolo alla guida della Rossa almeno fino al 2024

Aumenta la temperatura della ‘febbre rossa’ che sta contagiando Imola. La Ferrari lanciatissima in questo avvio di stagione da sogno, si presenta all’appuntamento casalingo, in terra di Romagna, con il pieno di ottimismo e di certezze. Proprio alla vigilia delle libere del primo Gp in terra europea è arrivata la tanto attesa firma del rinnovo per Carlos Sainz, che resterà con il ‘Cavallino’ per altre due stagioni, fino al 2024. Il prolungamento del contratto era nell’aria. Lo stesso pilota iberico ha ammesso che non ci sono mai stati dubbi sul suo futuro in ‘rosso’, fin da quando lo scorso dicembre sono stati avviati i primi contatti con la scuderia per il rinnovo. “In F1 non esiste squadra migliore per la quale correre e dopo oltre un anno con il team posso dire che questa esperienza è andata anche oltre le mie aspettative. Rappresentare la Scuderia è un grande onore per me e sono orgoglioso di continuare. Quando sono arrivato a Maranello l’obiettivo era riportare la squadra in lotta per la vittoria e in lizza per entrambi i campionati. Quest’anno a F1-75 è una vettura competitiva che ci può permette di inseguire questi obiettivi”, ha spiegato lo spagnolo.

La prima stagione a Maranello è stata “solida e costruttiva”, come ha sottolineato lo stesso Sainz che ora punta ad un ulteriore salto di qualità: “Siamo cresciuti insieme a tutto il gruppo e i risultati del lavoro fatto si stanno vedendo in questo inizio di stagione”.

E la competizione con Charles Leclerc non ha fatto che aumentare il rendimento del monegasco in testa al campionato con due vittorie in tre gare e pronto a regalare un altro ‘sogno’ tutto rosso al pubblico di casa. “Provo ad avere le stesse sensazioni avute nei primi tre Gp. E’ fondamentale approcciare questo weekend nella stessa maniera dei primi tre, anche se ovviamente sappiamo che qui sarà speciale e abbiamo già sentito il sostegno”, sono le sensazioni espresse da Leclerc che avverte sui rischi legati alla eccessiva attesa ed euforia. “Sarà un Gp speciale ma da parte nostra non dobbiamo strafare”, è l’avvertimento che fa al team ma soprattutto a se stesso. “Sul fatto se mi sento leader, sto provando a fare il mio e fino ad adesso è andata molto bene. Non mi concentro troppo sulle gerarchie ma sul lavoro che c’è da fare in pista. Io voglio vincere e le prime tre gare hanno fatto vedere che la nostra macchina può lottare per la vittoria”, ha precisato il ferrarista che mercoledì scorso è stato vittima di un furto. Mentre posava per un selfie, si è visto sfilare dal polso un rarissimo orologio del valore di circa un milione di euro. “Hanno proprio fatto un bel lavoro, organizzati e veloci”, ha cercato di sdrammatizzare alla consegna del ‘Tapiro d’Oro’ da parte di ‘Striscia’. Leclerc cercherà di esserlo ancora di più in pista a partire dalle libere. C’è da respingere l’assalto della Red Bull del campione del mondo Verstappen che ha ridotto il peso della sua RB18 di cinque chili. Una cura dimagrante per spingere alla riscossa SuperMax che vuole tornare ad essere il ‘cannibale’ della passata stagione.

