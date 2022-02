Il team principal Binotto: "Orgoglioso di questo progetto"

(LaPresse) Presentata in streaming dalla Scuderia di Maranello la nuova Ferrari F1-75, che celebra i 75 anni di storia della Rossa. Sarà la monoposto con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz tenteranno il riscatto al Mondiale, al via il 20 marzo con il Gran Premio del Bahrein, dopo tante stagioni deludenti. “Oggi è un giorno importante, perché sveliamo la nostra nuova vettura F1-75. Personalmente sono molto emozionato, perché questa macchina è l’espressione dell’impegno, della dedizione e della passione di ognuno di noi”, ha dichiarato il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, prima di presentare la nuova monoposto per il Mondiale 2022. “Sono orgoglioso di questo progett. Speriamo di scrivere pagine che onorino la tradizione di questa scuderia, la più gloriosa e vincente di sempre”, ha aggiunto Binotto.

