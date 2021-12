Il pilota della Red Bull ha preceduto Lewis Hamilton: domani si contenderanno il titolo di campione del mondo

Sarà Max Verstappen a partire dalla pole position nel Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula1. Il pilota della Red Bull ha ottenuto il miglior tempo in qualifica, anche grazie all’aiuto del compagno di squadra Sergio Perez, che gli ha concesso la scia, precedendo ( di oltre tre decimi) Lewis Hamilton con la Mercedes e Lando Norris con la McLaren. Per Verstappen si tratta della decima pole in questa stagione. Quinta piazza per Carlos Sainz, settimo Charles Leclerc con l’altra Ferrari. Valtteri Bottas scatterà al sesto posto, Sergio Perez al quarto. Il pilota olandese e quello britannico sono arrivati all’ultima tappa del mondiale appaiati in testa alla classifica mondiale.

Verstappen: “Domani è la giornata più importante”

“Sono un po’ sollevato, faccio sempre del mio meglio e il team mi dà la miglior macchina possibile. Oggi ha funzionato tutto alla perfezione”. Lo ha detto il pilota della Red Bull Max Verstappen dopo la pole position nel Gp d’Abu Dhabi, ultima gara in calendario in Formula 1. “E’ una sensazione fantastica, abbiamo migliorato la vettura in qualifica, questo weekend abbiamo avuto alti e bassi ma sono contento – ha aggiunto l’olandese – Non era semplice considerando quanto sono stati forti loro (Mercedes, ndr) nelle ultime gare. Ora guardo a domani, la giornata più importante. Sarà importante fare una bella partenza e poi fare la nostra gara”.

Hamilton: “Max fantastico, ma siamo in buona posizione per domani”

“Max ha fatto un gran giro oggi, non potevamo competere con il tempo che ha fatto alla fine. E’ stato fantastico, però siamo in una buona posizione e voglio pensare che le nostre gomme siano le migliori per domani”. Lo ha detto Lewis Hamilton, secondo nelle qualifiche del Gp di Abu Dhabi alle spalle di Verstappen, proiettandosi in vista della gara. “Nel primo tentativo ho perso tanto tempo alla curva5, l’ultimo giro invece è stato pulito – ha proseguito – Non potevo andare più veloce e battere quel tempo. Ha meritato la pole”.

