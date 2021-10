Soltanto quinto Hamilton, alle spalle di Perez e Leclerc

Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio di Turchia , 16esima prova del Mondiale di Formula 1. Sul tracciato di Istanbul, il pilota della Mercedes, scattato dalla pole position, ha preceduto le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez.

Quarta la Ferrari di Charles Leclerc.

Lewis Hamilton, scattato dall’undicesima posizione, ha chiuso al quinto posto.

Carlos Sainz Jr. sull’altra Ferrari, è ottavo. Lo spagnolo è stato preceduto dall’Alpha Tauri di Pierre Gasly e dalla McLaren di Lando Norris.

completare la top ten del Gran Premio l’Aston Martin di Lance Stroll e la Alpine di Esteban Ocon.

Quella odierna è la decima vittoria in carriera per Bottas, tutte con la Mercedes.

Nella classifica del Mondiale, sorpasso in vetta di Verstappen ai danni di Hamilton. Il pilota olandese con 263.5 ha ora sette punti di vantaggio sull’inglese che ne ha 256.5.

Prossimo appuntamento con il Mondiale di F1, il 24 ottobre a Austin, negli Stati Uniti.

Bottas: “Vittoria meritata”

“Ho aspettato un po’ di tempo e mi sento molto bene ora. È stata forse una delle migliori gare mai fatte. Sono sempre stato sotto controllo, la macchina è stata in grande condizione in tutto il weekend”, ha dichiarato Bottas dopo il trionfo sul tracciato di Istanbul. “È stato difficile. Ho mantenuto sempre la concentrazione, abbiamo scelto il momento migliore per fermarci ed è andata liscia. È stato il massimo, una vittoria che mi sono guadagnato”, ha aggiunto il finlandese.

Verstappen: “Contento per secondo posto”

“Dobbiamo continuare a spingere, a Austin sarà un’altra battaglia e vedremo come andrà. Ma fino ad ora questa stagione è stata molto bella”, ha invece detto Max Verstappen commentando il secondo posto nel GP di Turchia che lo ha riproiettato al comando del Mondiale di F1. “Non era semplice oggi, la pista era molto scivolosa. Abbiamo dovuto gestire la gara senza poter spingere, Bottas aveva il passo migliore e sono contento del secondo posto perchè in queste condizioni è facile commettere degli errori”, ha aggiunto il pilota olandese della Red Bull.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata