Il finlandese penalizzato per il cambio del motore. Leclerc e Sainz sesto e settimo

Valtteri Bottas vince la sprint race del Gp di Monza ma la pole position va al pilota della Red Bull Max Vestappen, che si è piazzato secondo dietro al finlandese che verrà penalizzato di 20 posizioni in griglia per il cambio del motore. Il pilota olandese ha preceduto Daniel Ricciardo e Lando Norris su McLaren e Lewis Hamilton, quinto con la Mercedes. Per la Ferrari sesto e settimo posto con Charles Leclerc e Carlos Sainz.

