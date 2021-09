Il pilota britannico è il più veloce in attesa della sprint qualifyng race di domani

(LaPresse) – Valtteri Bottas fa il miglior tempo nel Gran Premio di Monza 2021 facendo registrare un super tempo nel Q3: 1. 19.555. Il finlandese però partirà comunque ultimo domenica per la decisione della Mercedes di sostituire la power unit nelle prove libere. Secondo il compagno di squadra Lewis Hamilton. Domani (sabato) quindi il sette volte campione del mondo di F1 avrà la chance di conquistare la pole position numero 102 in carriera scattando dalla prima linea nella sprint race, la mini gara che stabilirà poi la griglia di partenza ufficiale della domenica. Terzo posto per Max Verstappen, vincitore dell’ultimo GP in Olanda, che chiude davanti a Norris e Ricciardo della McLaren.

Delusione Ferrari, con Leclerc e Sainz che occupano solo il settimo e l’ottavo posto dietro a un’ottimo Gasly sesto. Chiudono la top-10 Perez e Giovinazzi.

🏁 END OF QUALIFYING 🏁 Bottas 📸

Hamilton

Verstappen

Norris

Ricciardo

Gasly

Sainz

Leclerc

Perez

Giovinazzi #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/VcDpesxQIS — Formula 1 (@F1) September 10, 2021

