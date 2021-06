A Zeltweg il pilota Red Bull davanti a Hamilton. Sainz solo dodicesimo

Max Verstappen conquista la pole position del Gp di Stiria di Formula 1. Sul circuito di Zeltweg, l’olandese della Red Bull sarà affiancato in prima fila da Lewis Hamilton su Mercedes, che ha beneficiato della penalizzazione inflitta a Valtteri Bottas, che partirà dalla quinta posizione, nonostante il secondo tempo ottenuto in pista. Quarto Lando Norris su McLaren. Indietro le Ferrari: Charles Leclerc partirà dalla settima posizione mentre Carlos Sainz, eliminato in Q2, è solo dodicesimo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata