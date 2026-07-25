Tour de France 2026: Carapaz vince la 20esima tappa, sua la maglia a Pois. Pogacar chiude da re

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) trionfa nella 20esima tappa del Tour de France 2026, 170,9 chilometri da Le Bourg D’Oisans a Alpe d’Huez, e conquista la Maglia a Pois della corsa. Al traguardo il corridore ecuadoriano ha preceduto Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e Sepp Kuus (Team Visma-Lease a Bike).

Pogacar anche gregario

Dopo aver vinto la diciannovesima tappa all’Alpe D’Huez battendo anche il record di tempo di Marco Pantani, Tadej Pogacar chiude il suo Tour de France da re anche facendo il gregario al compagno di squadra del Toro, consentendo così al compagno di squadra di chiudere al terzo posto in classifica generale alle spalle di Remco Evenepoel. In classifica generale al termine della Grande Boucle che si concluderà formalmente domani con la passerella agli Champs Elysees a Parigi, Pogacar domina con ben 06′ 26” di vantaggio sul ciclista belga e con 09’42” sul compagno della Uae Del Toro.

Evenepoel risponde alle critiche: “Dimostrato chi sono”

“Ho dimostrato chi sono, che posso andare forte anche in montagna, di poter tenere il passo, di non essere così lontano nelle grandi corse e ho vinto anche le mie tappe”. Così Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) dopo il secondo posto nella 20esima tappa del Tour de France. “Questo è per chi mi criticava – ha aggiunto – commentando in modo negativo il mio approccio alla corsa”.

Carapaz: “È stata corsa da sogno, maglia a Pois era obiettivo”

“Per me è stato bellissimo questo Tour, vincere qui e ottenere la Maglia a pois. Penso di meritarlo”. Così Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) dopo aver vinto la 20esima tappa del Tour de France, 170,9 chilometri da Le Bourg D’Oisans a Alpe d’Huez, mettendo in cassaforte la Maglia a pois. “È stata una tappa durissima – ha raccontato – già nelle prime due salite ho speso tanto”. Per l’ecuadoriano si è trattato di un “Tour da sogno: sapevo a Barcellona che non ero pronto per la classifica generale, ma abbiamo tenuto la Maglia a pois che era il grande obiettivo. Il pubblico, anche quello a casa, mi ha dato grande fiducia e forza”.