Tour de France 2026, Pogacar senza fine: sua la 19esima tappa

Ennesima impresa di Tadej Pogacar. Il campione sloveno ha vinto la 19esima tappa del Tour de France, la frazione di 128 km da Gap con arrivo in salita sul mitico Alpe d’Huez, aumentando ancor più il margine sui rivali nella classifica generale. La maglia gialla si aggiudica così la quinta tappa in questa edizione della Grande Boucle, arrivando in solitaria dopo aver raggiunto Lenny Martinez (Bahrain Victorious) e Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), rispettivamente secondo e terzo, a circa 1,5 km dalla vetta. Il leader dell’UAE Team Emirates ha attaccato quasi all’imbocco dell’ultima salita recuperando da solo un distacco di circa tre minuti dai fuggitivi di giornata.

Per Pogacar, scattato a quasi 12 km dall’arriva, si tratta del primo successo in carriera sull’Alpe d’Huez. Battuto anche il record di scalata di Marco Pantani che resisteva dal 1995. Nella generale adesso lo sloveno ha un vantaggio di 7’11” su Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) e di 9’42” sul compagno di squadra Isaac Del Toro. Tra gli uomini d’alta classifica giornata difficile per Juan Ayuso (Lidl Trek), arrivato a 6’26” dal vincitore e scivolato fuori dalla top ten, attualmente al settimo posto. Domani è in programma un’altra tappa di montagna, con un nuovo arrivo in salita all’Alpe d’Huez, seppur da un altro versante, in una frazione che prevede anche la scalata al Col de la Croix de Fer, Col du Telegraphe, Col du Galibier e Col de Sarenne.

Pogacar: “Atmosfera pazzesca, oggi ho corso per i miei compagni”

“È qualcosa di speciale, c’è stata un’atmosfera pazzesca su tutta la salita. Devo ringraziare tutta la squadra, oggi stavo correndo per i miei compagni. Sono assolutamente felice di aver preso questa vittoria”, ha detto la maglia gialla del Tour de France Tadej Pogacar dopo aver ottenuto la sua prima vittoria in cima all’Alpe d’Huez. “Sapevo che avevo ottime gambe, ho visto che non eravamo rimasti tanti nel gruppo maglia gialla e ho detto ‘proviamoci’ e ho deciso di andare a tutta fino alla fine – ha proseguito lo sloveno – Alla fine ho dovuto lottare contro degli ottimi corridori, però si stavano un po’ controllando nel finale e così sono riuscito a prendere questa tappa”. Domani è in programma un’altra tappa in salita con un secondo arrivo sull’Alpe d’Huez. “Sono in ottima forma, ma devo pensare giorno per giorno, è la tappa regina del Tour – ha concluso – Oggi abbiamo vinto, domani vedremo. Faremo il nostro ritmo, il nostro piano, non ci preoccupiamo di altro se non quello che facciamo tutti i giorni, ovvero rimanere compatti come squadra. Del Toro? Oggi forse era la mia giornata per avere una opportunità per vincere, domani ci occuperemo che possa lottare per questa magnifica maglia bianca (di miglior giovane, ndr)”.