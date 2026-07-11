Tour de France 2026, bis di Merlier nell’ottava tappa

Al Tour de France 2026 Tim Merlier ci sta prendendo gusto. Dopo il successo a Bordeaux il corridore della Soudal Quick-Step conquista la vittoria anche nell’ottava tappa, la Perigueux-Bergerac di 180,4 chilometri.

La volata

Il belga supera in volata l’eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) e l’olandese Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team). Quarto il belga Jasper Philipsen (Alpecin Premier Tech). Nessun problema per la maglia gialla Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) che conclude senza problemi in gruppo la frazione odierna e mantiene la leadership in classifica generale nei confronti del danese Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), sempre distante 2’42” dallo sloveno. Domani nona tappa, la insidiosa Malemort-Ussel di 185,5 chilometri.

Merlier: “Non pensavo di farcela, è stata una fatica enorme”

“Ho dovuto lottare per la mia posizione in continuazione, fino all’ultimo minuto. Ero un po’ bloccato, ho rischiato di cadere e per un attimo ho pensato che la mia giornata fosse finita. Ho fatto un ultimo tentativo per recuperare su quelli che mi avevano aperto la strada, e a 250 metri dal traguardo avevo una velocità tale che valeva la pena sprintare fino all’ultimo. Poi, negli ultimi 50 metri, ho sentito di non poterne più. Ma immagino che, con il traguardo in vista, io possa dare più di chiunque altro. Con questo caldo, è stata una fatica davvero enorme“. Così il belga Tim Merlier, vincitore in volata della ottava tappa del Tour de France, dopo aver ottenuto il successo anche venerdì. “Se vinci una gara, è più facile vincerne un’altra. Sono felice di aver ottenuto due vittorie consecutive. Il mio Tour de France è già un successo”, ha aggiunto.