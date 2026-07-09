Tour de France 2026, Pogacar stacca tutti sul Tourmalet e conquista la maglia gialla

Un fenomenale Tadej Pogacar ha vinto per distacco la 6/a tappa del Tour de France 2026, la Pau-Gavarnie-Gedre di 186.2 km, e conquista anche la maglia gialla. Con un attacco micidiale sul mitico Col du Tourmalet e una discesa fatta a velocità pazzesca, il campione del mondo dell’Uae Team Emirates ha tagliato il traguardo da solo con 2’40” di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard del Team Visma Lease a Bike, recente vincitore del Tour de France. Terzo il messicano Isaac Del Toro, compagno di squadra di Pogacar, arrivato a 2’57” insieme ad un gruppetto comprendente anche il belga Remco Evenepoel della Red Bull-Bora-Hansgrohe e il giovane francese Paul Seixas della Decathlon CMA CGM.

Con 23 vittorie Pogacar (2 solo in questa edizione) diventa il quinto corridore con il maggior numero di vittorie di tappa nella storia del Tour de France, dietro solo a Mark Cavendish (35), Eddy Merckx (34), Bernard Hinault (28) e André Leducq (25). Nella nuova classifica generale del Tour, Pogacar precede ora Vingegaard di +2’42”, del Toro di +3’27” e Remco Evenepoel di +3’30”. Venerdì 10 luglio è in programma la settima tappa, la Hagetmau-Bordeaux di 175.1 km con arrivo in pianura e occasione per i velocisti di giocarsi il successo parziale.

Tadej Pogacar (AP Photo/Mosa’ab Elshamy)

Pogacar: “Vittoria incredibile, una delle mie 5 preferite”

“Direi che questa vittoria rientra tra le mie cinque preferite al Tour de France“, ha dichiarato Tadej Pogacar, che ha sfruttato al meglio la prima grande salita di montagna per affermare la sua superiorità, inviando un messaggio chiaro ai suoi avversari: rimane di un altro livello. “Questa è una vittoria incredibile, e sicuramente una delle più dolci. Non ho calcolato secondi o minuti, volevo solo dare il massimo fino al traguardo“, ha aggiunto. Con quest’ultima dimostrazione di forza, il leader della UAE Emirates-XRG ha fatto un grande passo verso la quinta vittoria al Tour, che gli permetterebbe di eguagliare il record. Solo il belga Eddy Merckx, lo spagnolo Miguel Indurain e i francesi Jacques Anquetil e Bernard Hinault hanno vinto cinque Tour. “Mi sono svegliato alle 7 di stamattina e la mia mente era in subbuglio“, ha detto Pogacar. “Ero davvero emozionato per oggi. Sapevo che sarebbe stata una bella giornata“, ha concluso.