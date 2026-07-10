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venerdì 10 luglio 2026

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Omicidio nel Sulcis, 35enne ucciso con un colpo di arma da fuoco

Omicidio nel Sulcis, 35enne ucciso con un colpo di arma da fuoco
I carabinieri sul luogo dell’omicidio
LaPresse
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Un sospettato sarebbe già sotto interrogatorio

Un uomo di 35 anni è morto venerdì mattina a Santadi, nel Sulcis, Sardegna, dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di arma da fuoco. La vittima, disoccupata, era originaria di Carbonia e residente a Portoscuso. L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata nella località di Barrancu Mannu, area di campagna alla periferia di Santadi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 35enne non c’è stato nulla da fare. La zona è stata isolata dai carabinieri di Cagliari e Carbonia, intervenuti per mettere in sicurezza l’area e consentire i rilievi della squadra del nucleo investigativo. I militari hanno avviato le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Cagliari, per ricostruire la dinamica e responsabilità dell’accaduto.

35enne ucciso nel Sulcis, un sospettato in caserma

Secondo le forze dell’ordine ci sarebbe un sospettato. I carabinieri hanno sorvolato la zona del delitto con un elicottero per individuare il killer in fuga e un uomo sarebbe già sotto interrogatorio. All’origine dell’omicidio ci sarebbe una lite. È questo uno degli elementi su cui stanno lavorando i militari. Secondo quanto emerso, ma senza ancora conferme ufficiali da parte degli investigatori, tra il presunto assassino e la vittima sarebbe nata una discussione, poi degenerata fino alla sparatoria. Anche i Ris sono al lavoro per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

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