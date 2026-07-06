Uomo ucciso in spiaggia a Savona, un 52enne si consegna ai carabinieri

Si è consegnato spontaneamente auto-presentandosi ai carabinieri di Lambrate, nel milanese, il presunto aggressore che ha accoltellato domenica un 37enne di origini straniere, M.Y., al culmine di una lite sulla spiaggia del Prolungamento di Savona. La vittima, gravissima, è morta lunedì mattina nonostante un delicato intervento chirurgico per ridurre le ferite all’addome provocate dai colpi inferti con l’arma da taglio.Tutto è avvenuto ieri, un diverbio per futili motivi poi degenerato nell’accoltellamento in seguito al quale l’aggressore aveva fatto perdere le sue tracce. Le ricerche proseguite senza sosta tra Liguria e regioni limitrofe si sono concluse oggi pomeriggio. Si tratta di un 52enne italiano che si è presentato alla stazione dei carabinieri del commissariato di Lambrate.