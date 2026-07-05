Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 5 luglio 2026

Ultima ora

Tour de France 2026, a Del Toro la seconda tappa

Tour de France 2026, a Del Toro la seconda tappa
Isaac Del Toro festeggiato sul traguardo dal compagno di squadra Pogacar, giunto secondo. Alle loro spalle la maglia gialla Vingegaard (Foto AP/Thibault Camus)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Vingegaard resta in giallo

Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa del Tour de France 2026, la frazione da Tarragona a Barcellona di 168 chilometri, caratterizzata da un circuito finale con tripla scalata al Montjuic.

Il corridore della UAE Team Emirates ha preceduto il compagno di squadra Tadej Pogacar, che ha esultato con lui al traguardo, e il capitano della Red Bull Bora Hansgrohe Remco Evenepoel. Quarta piazza per Jonas Vingegaard, che resta in maglia gialla con 6 secondi di vantaggio su Pogacar e 15 su Evenepoel. Staccati di tre secondi gli altri uomini di classifica. Domani è in programma la terza tappa della Grande Boucle, l’ultima in terra spagnola, la frazione di media montagna di 195 chilometri da Granollers a Les Angles.

Tour de France 2026, a Del Toro la seconda tappa
Il corridore danese Jonas Vingegaard con la maglia gialla di leader del Tour (AP Photo/Thibault Camus)
© Riproduzione Riservata