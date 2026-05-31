Giro d’Italia 2026: Vingegaard trionfa in maglia rosa, Milan vince la tappa finale a Roma

Jonas Vingegaard, del Team Visma Lease a Bike, ha vinto il Giro d’Italia 2026. Il corridore danese ha dominato l’edizione numero 109 della ‘Corsa Rosa’. Sul podio anche l’austriaco Felix Gall, della Decathlon AG2R La Mondiale Team, che si è classificato al secondo posto e, terzo, l’australiano Jay Hindley, della Red Bull-Bora-hansgrohe. Primo degli italiani, arrivato ottavo, Davide Piganzoli. Da segnalare, nella Top 10, anche l’eterno Damiano Caruso (Bahrain Victorious) che ha chiuso al nono posto.

Milan vince l’ultima tappa del Giro d’Italia 2026

Jonathan Milan, della Lidl-Trek, invece, ha vinto allo sprint l’ultima tappa della Corsa Rosa. Sul traguardo di Roma, il 25enne di Tolmezzo ha preceduto Giovanni Lonardi del Team Polti VisitMalta e il francese Paul Penhoët del team Groupama-FDJ.

Eulalio conquista la maglia Bianca Conad

Afonso Eulalio ha conquistato la maglia Bianca Conad destinata al miglior under 26 del Giro. Il corridore portoghese della Bahrain Victorious ha preceduto in classifica l’azzurro Davide Piganzoli del Team Visma Lease a Bike e il francese Mathys Rondel della Tudor Pro Cycling Team.

Ciccone vince la maglia Azzurra

Un altro italiano, Giulio Ciccone, della Lidl Trek, ha vinto la maglia Azzurra destinata al miglior scalatore della corsa. Il 31enne di Chieti ha preceduto nella classifica di specialità Jonas Vingegaard e il corridore colombiano Einer Rubio.