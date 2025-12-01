Giro d’Italia 2026, partenza dalla Bulgaria: date, tappe e percorso

Il Giro d’Italia 2026 partirà dalla Bulgaria venerdì 8 maggio 2026. E’ la prima volta che la Corsa Rosa partirà da qui, come annunciato oggi nella conferenza stampa di presentazione della gara a tappe dal palco dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. All’evento hanno partecipato numerosi volti noti dello sport, dello spettacolo, delle istituzioni e delle aziende partner della Corsa Rosa. Sul palco sono intervenuti, tra gli altri, i vincitori delle ultime edizioni al maschile e al femminile, Simon Yates e Elisa Longo Borghini, oltre al due volte vincitore Vincenzo Nibali.

Il Giro del 2026 avrà una cronometro individuale pianeggiante di 40.2 km, 8 tappe di pianura, 7 di media montagna e 5 di alta montagna con 7 arrivi in salita. La Cima Coppi, il punto più alto di questa edizione, sarà il Passo Giau con i suoi 2.233 metri. Il Giro 2026 sconfinerà anche in Svizzera con una tappa interamente in territorio elvetico, da Bellinzona a Carì.

La Grande Partenza del Giro 2026

La Bulgaria ospiterà le prime tre tappe della 109esima edizione del Giro. Il governo bulgaro e RCS Sport hanno infatti raggiunto un accordo che designa formalmente la Bulgaria come sede delle tappe iniziali, a seguito di un processo di negoziazione e strutturazione condotto da RCS Sport, con il supporto di Go Group Consultancy (GGC), advisory firm con focus sull’Europa orientale, in qualità di transaction advisor. L’accordo prevede che le prime tre tappe del Giro d’Italia 2026 copriranno un totale di oltre 600 km, attraversando la Bulgaria da Nessebar a Sofia, nel pieno rispetto dei requisiti tecnici e di sicurezza internazionali per le competizioni ciclistiche d’élite. Parteciperanno decine di comuni, ciascuno responsabile delle attività operative e promozionali locali volte a massimizzare la visibilità e l’impatto sulle comunità.

Il percorso

Sarà la 16a partenza dall’estero, la seconda consecutiva. La Grande Partenza del Giro d’Italia 2026 attraverserà la Bulgaria nella sua interezza, da est a ovest, toccando i luoghi più suggestivi e le città principali. La frazione inaugurale si svolgerà sulle sponde del Mar Nero, dalla suggestiva penisola di Nessebar, collegata con la terraferma mediante un istmo costruito dall’uomo, fino a Burgas, la quarta città di Bulgaria per dimensioni. Sarà una frazione totalmente pianeggiante, che darà quindi modo a un velocista di indossare la prima Maglia Rosa della corsa.

Da Burgas scatterà anche la seconda frazione, molto lunga, che porterà il gruppo a Veliko Tarnovo, situata sulle sponde rocciose del fiume Jantra, uno degli affluenti del Danubio. Questa volta gli sprinter rischiano di rimanere tagliati fuori, perché in prossimità dell’arrivo andrà affrontata la salita del Lyaskovets Monastery Pass, dove i corridori dotati di un buon cambio di passo potranno far valere tutta la loro esplosività.

La terza e ultima tappa in suolo bulgaro collegherà infine le due città più popolose, Plovdiv e Sofia, la capitale. L’altimetria pianeggiante è interrotta bruscamente dal Passo di Borovets, nota località sciistica, ma i velocisti avranno tempo e spazio per provarci e lasciare la Bulgaria con un bel ricordo.

Tutte le tappe del Giro 2026

8/5, prima tappa: Nessebar-Burgas, 156 km

9/5, seconda tappa: Burgas-Veliko Tarnovo, 220 km

10/5, terza tappa: Plovdiv-Sofia, 174 km

11/5, riposo

12/5, quarta tappa: Catanzaro-Cosenza, 144 km

13/5, quinta tappa: Praia a Mare-Potenza, 204 km

14/5, sesta tappa: Paestum-Napoli, 161 km

15/5, settima tappa: Formia-Blockhaus, 246 km

16/5, ottava tappa: Chieti-Fermo, 159 km

17/5, nona tappa: Cervia-Corno alle Scale, 184 km

18/5, riposo

19/5, decima tappa: Viareggio-Massa (crono ind.), 40,2 km

20/5, 11esima tappa: Porcari-Chiavari, 178 km

21/5, 12esima tappa: Imperia-Novi Ligure, 177 km

22/5, 13esima tappa: Alessandria-Verbania, 186 km

23/5, 14esima tappa: Aosta-Pila, 133 k

24/5, 15esima tappa: Voghera-Milano, 136 km

25/5, riposo

26/5, 16esima tappa: Bellinzona-Carì, 113 km

27/5, 17esima tappa: Cassano d’Adda-Andalo, 200 km

28/5, 18esima tappa: Fai della Paganella-Pieve di Soligo, 167 km

29/5, 19esima tappa: Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè), 151 km

30/5, 20esima tappa: Gemona del Friuli 1976-2026-Piancavallo, 199 km

31/5, 21esima tappa: Roma-Roma, 131 km

Arrivo a Roma per il quarto anno

Confermata quindi anche la città dell’arrivo, che sarà Roma: l’ultima tappa è in programma il 31 maggio. “Per il quarto anno arriviamo a Roma con il Giro d’Italia e siamo felicissimi, ma quest’anno torniamo anche a Milano dove passerà per la 90/a volta nella storia”, ha detto il presidente di Rcs Urbano Cairo.

“L’Italia è il secondo paese al mondo per l’organizzazione di eventi sportivi dietro agli Stati Uniti. Il nostro contesto è unico, uniamo un territorio meraviglioso, perché abbiamo bellezze naturali e storiche uniche oltre alla competenza. Il ciclismo e il Giro è storia d’Italia, perché c’è una evoluzione continua della nostra nazione. Il Coni è orgoglioso di essere qui”, ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio in occasione della presentazione. “Vorrei ricordare anche l’importanza data allo sport femminile ormai fin dal 1988”.

“Il ciclismo italiano sta bene e ci sono tanti giovani che ci danno speranze, siamo ai vertici dei ranking juniores”, le parole del presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, che nel definire il movimento femminile “il nostro orgoglio” ha poi sottolineato come “il Giro d’Italia lo guardano tutti, è una vetrina che trasferisce emozioni”.

Alla presentazione della prossima edizione della Corsa Rosa è intervenuto anche il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani: “Il Giro d’Italia e il Giro Women -ha evidenziato- sono due splendide finestre aperte sul nostro paese, racconto di territori, del saper fare e dell’ingegno italiano. Per questo l’ho nominato ambasciatore dell’Italia nel mondo”.

Giro d’Italia Women 2026, percorso e tappe

Oggi è stato infatti presentato anche il Giro d’Italia Women 2026. Partenza il 30 maggio da Cesenatico e gran finale domenica 7 giugno a Saluzzo, dopo nove tappe – una in più rispetto alle precedenti due edizioni – per un totale di 1.153,7 km e 12.500 metri di dislivello. Sono due gli arrivi in salita in programma: la quarta tappa Belluno-Nevegal Tudor ITT e l’ottava Rivoli-Sestriere che, oltre all’ascesa finale, vedrà le atlete scalare per la prima volta nella storia della corsa il Colle delle Finestre, Cima Alfonsina Strada di questa edizione.

Questo il percorso del Giro d’Italia Women 2026: