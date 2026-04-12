Parigi-Roubaix, vince Van Aert: beffato Pogacar

Wout Van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026 dopo 258,3 chilometri di battaglia sul pavè delle Ardenne. Il belga della Visma-Lease a Bike, con una condotta di gara tatticamente perfetta, ha battuto in volata il grande favorito della vigilia, lo sloveno Tadej Pogacar. Lo sloveno dell’Uae Team Emirates andava a caccia della quinta classica Monumento consecutiva, un traguardo mai raggiunto da nessuno.
Terzo posto per un altro belga, Jasper Stuyven della Soudal-QuickStep. Sfortunato l’azzurro Filippo Ganna del Team Ineos, costretto ad alzare bandiera bianca a causa di una serie di forature che lo hanno fatto arrivare al traguardo attardato. Stessa sorte per il campione in carica, l’olandese Mathieu van der Poel del team Alpecin-Premier Tech.