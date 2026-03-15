Tirreno-Adriatico, Del Toro vince la corsa: a Milan l’ultima tappa

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) ha vinto la 61/a edizione della Tirreno Adriatico Crédit Agricole. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) e Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe) si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica generale. L’italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) ha vinto la settima e ultima tappa, la Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto, di 142 km, davanti a Sam Welsford (Ineos Grenadiers) e Laurenz Rex (Soudal Quick-Step).

L’azzurro: “Una settimana per arrivare al top per Milano-Sanremo”

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Milan ha dichiarato: “Sento sia dolore che felicità allo stesso tempo. E’ stata una settimana molto dura, così come la tappa di oggi. I miei compagni di squadra mi hanno supportato sempre. Oggi sono stati perfetti nel pilotarmi. Voglio godermi il successo e riposare in vista della Milano-Sanremo, anche se i grandi favoriti saranno Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar. Ho una settimana per arrivare al top”.