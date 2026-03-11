Parigi-Nizza, Vingegaard vince 4/a tappa ed è nuovo leader

Ribaltone nella classifica generale della Parigi-Nizza. Jonas Vingegaard ha vinto la quarta tappa, 195 km da Bourges con arrivo in salita ad Uchon, caratterizzata dal maltempo, tra pioggia e vento, e dalle cadute, che hanno coinvolto anche l’ex leader della generale Juan Ayuso (Lidl Trek), costretto al ritiro. La corsa è ‘esplosa’ quasi subito con il gruppo spezzettato in più tronconi.

Ad approfittarne è stato il capitano della Visma Lease a Bike che ha trionfato in solitaria davanti ai compagni di fuga di giornata, Dani Martinez e Tim Van Dijke (Red Bull-Bora Hansgrohe), staccati rispettivamente di 41 e 45 secondi. Nella generale il corridore danese balza al comando con un vantaggio di 52 secondi su Martinez e di 3’20” sul tedesco Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost). Domani è in programma un’altra frazione con arrivo in salita, i 206 km da Cormoranche-sur-Saone a Colombier-le-Vieux.