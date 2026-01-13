Vingegaard correrà il Giro d’Italia 2026: “Vorrei aggiungere la maglia rosa alla mia collezione”

Adesso è ufficiale. Il campione danese di ciclismo Jonas Vingegaard, vincitore del Tour de France 2022 e 2023, correrà il Giro d’Italia 2026, al via venerdì 8 maggio in Bulgaria. Per lui sarà il debutto assoluto alla Corsa Rosa. Lo ha annunciato la sua squadra, la Visma-Lease a Bike, in un post su X. “Mi piacerebbe aggiungere la maglia rosa alla mia collezione“, ha dichiarato il corridore danese. Vingegaard, che esordirà in stagione all’UAE Tour, in programma dal 16 al 22 febbraio, oltre al Giro disputerà anche il Tour de France, che scatterà il 4 luglio.

Chasing a rare Grand Tour 𝐭𝐫𝐢𝐥𝐨𝐠𝐲. 😁



Jonas makes his Giro d'Italia debut in 2026! 💞 — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) January 13, 2026

La carriera di Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard, nato a Hillerslev, nello Jutland, il 10 dicembre 1996, debutta nel World Tour con la Jumbo-Visma (oggi Visma–Lease a Bike, ancora la sua squadra) e nel 2020 completa la sua prima grande corsa a tappe disputando la Vuelta, da gregario dello sloveno Primoz Roglic. L’anno successivo esordisce al Tour de France: parte come gregario, ma chiude secondo in classifica generale alle spalle di Tadej Pogačar. È solo l’anticipo della sua prima vittoria alla Grande Boucle: nel 2022 trionfa togliendo la maglia gialla proprio a Pogacar. E nell’anno successivo ottiene il bis con distacchi molto ampi rispetto agli avversari. Nel 2024 viene fermato da una brutta caduta al Giro dei Paesi Baschi con fratture a 7 costole e anche un polmone perforato. Rientra al Tour, vince una tappa e chiude secondo ancora dietro Pogacar. Lo scorso anno, infine, aggiunge alla sua collezione la Vuelta a España.