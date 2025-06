Il capitano della Visma-Lease a Bike conquista il suo primo Giro in carriera

Simon Yates ha vinto il Giro d’Italia 2025, concluso con la passerella finale di 143 km a Roma. Il capitano della Visma-Lease a Bike ha conservato la maglia rosa anche al termine dell’ultima frazione, conquistando il suo primo Giro in carriera.

Simon Yates wins the Giro d’Italia 2025 🩷🏆 Simon Yates vince il Giro d’Italia 2025 🩷🏆 🎨 Alessio Giannone#GirodItalia pic.twitter.com/nAUJmVKXHH — Giro d’Italia (@giroditalia) June 1, 2025

Il podio

Sul podio il messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), anche maglia bianca come miglior giovane, e l’ecuadoriano Richard Carapaz (EF-Education EasyPost).

Kooij vince l’ultima tappa del Giro d’Italia 2025

Sul traguardo di Roma si è imposto in volata Olav Kooij, sprinter della Visma-Lease a Bike che ha capitalizzato il gran lavoro dei compagni di squadra Wout Van Aert ed Edoardo Affini. Alle sue spalle si è piazzato l’australiano Kaden Groves (Alpecin Deceuninck), terzo Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team), migliore degli italiani. Quarto Mads Pedersen (Lidl Trek), maglia ciclamino per la classifica a punti e protagonista assoluto di questo Giro con quattro vittorie di tappa. Nella top 10 di giornata anche Filippo Baroncini (UAE Team Emirates), settimo, Enrico Zanoncello (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), nono, e Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), decimo.

La maglia azzurra di miglior scalatore è andata invece a Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team). Per quanto riguarda la classifica generale quinta piazza finale per Damiano Caruso (Bahrain Victorious), diventato capitano dopo le difficoltà di Antonio Tiberi, subito davanti a Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), sesto e ‘promosso’ capitano dalla sua squadra dopo il ritiro di Primoz Roglic. La tappa odierna è stata caratterizzata dal passaggio in Vaticano e dalla benedizione di Papa Leone XIV, che ha ricevuto una maglia rosa e ha salutato i vincitori delle diverse classifiche, alla presenza del presidente di Rcs MediaGroup Urbano Cairo e del direttore della Corsa Rosa Mauro Vegni.

