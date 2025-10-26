Ciclismo, Elia Viviani conquista l’oro ai Mondiali su pista di Santiago

Elia Viviani, uno dei più grandi ciclisti italiani, chiude la sua carriera professionistica nel miglior modo possibile, conquistando la medaglia d’oro nell’eliminazione ai Mondiali su pista in corso a Santiago del Cile. Il campione veronese, che ha collezionato tre medaglie olimpiche (oro e bronzo a Rio e Tokyo nell’omnium e argento a Parigi 2024 nell’americana), ha dato l’ennesima dimostrazione della sua classe e determinazione, salendo per l’ultima volta sul gradino più alto del podio.

Questa vittoria è il culmine di una carriera straordinaria, durante la quale Viviani è stato portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e ha raggiunto traguardi leggendari. In una gara dominata dalla sua esperienza e abilità tattica, Viviani ha controllato la competizione senza mai esagerare, rispondendo prontamente agli attacchi degli avversari. Il ciclista italiano ha battuto il neozelandese Campbell Stewart, che si è piazzato secondo, e l’olandese Yoeri Havik, terzo.

Un finale leggendario: l’ultimo oro di Viviani nella sua carriera da professionista

Con questa vittoria ai Mondiali, Elia Viviani chiude un capitolo leggendario della sua carriera. Già oro nel 2021 a Roubaix e nel 2022 a Saint-Quentin-en-Yvelines, Viviani ha scelto il palcoscenico mondiale per dare l’addio alle competizioni professionistiche. Correndo per lunghi tratti in testa, ha dimostrato di essere ancora al top, chiudendo in bellezza una carriera che ha regalato enormi soddisfazioni sia all’Italia che al mondo del ciclismo.

Questo oro non solo rappresenta il coronamento di una carriera ricca di successi, ma anche l’ultimo atto di un campione che ha fatto la storia del ciclismo su pista. Viviani lascia il professionismo come uno dei più grandi atleti italiani di sempre, pronto ad affrontare nuovi progetti ma con un legato indelebile nel cuore degli appassionati di ciclismo.

Viviani con mantello e scritta ‘The last dance’

Un mantello bianco con la scritta ‘The last dance – Il Profeta‘ stampato sulla schiena. Ha festeggiato così Elia Viviani sul podio di Santiago del Cile dopo l’oro nell’eliminazione conquistato alla sua ultima gara dopo 16 anni di carriera.

Retirement never looked so good 😮‍💨



Bravo, Elia Viviani 🇮🇹 – ending his career in the best possible way as UCI Men’s Elimination World Champion! 🌈



📸 SWpix#Santiago2025 pic.twitter.com/SCqHBzEaTj — UCI Track Cycling (@UCI_Track) October 26, 2025

“Per la prima volta oggi mi sono scoperto clamorosamente nervoso, non mi era mai successo. Poi mi sono concentrato sulla gara. Devo ringraziare la federazione che mi ha permesso di venire comunque a questo mondiale. Ho finito come avevo sognato. Non potevo pretendere di più da me stesso, quando riesci ad ottenere risultati e toccare con mano il livello che ho raggiunto è qualcosa di fenomenale. Grazie a tutti e a tutto il mondo del ciclismo”, ha dichiarato il pistard azzurro con un velo di commozione.