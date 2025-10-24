Accesso Archivi

Mondiali di ciclismo su pista 2025, Italia oro nell’inseguimento donne

Mondiali di ciclismo su pista, Ballerup Super Arena, Danimarca, 18 ottobre 2024 (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP)
Trionfo per Martina Fidanza, Federica Venturelli, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni

Arriva subito una medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Santiago del Cile. La conquistano le ragazze dell’inseguimento a squadre Martina Fidanza, Federica Venturelli, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, che in finale hanno battuto la Germania campione uscente con un tempo di 4’09″569. Bronzo alla Gran Bretagna e quarto posto per il Belgio. Nella prova maschile l’oro è andato alla Danimarca (campione in carica), argento all’Australia e bronzo alla Nuova Zelanda. Sesto posto per l’Italia.

