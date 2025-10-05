Eroica 2025, anche la Guardia di Finanza di Siena alla ciclostorica

Domenica 5 ottobre una rappresentanza di militari della Guardia di Finanza di Siena ha preso parte alla ciclostorica l’EROICA insieme a circa 9000 ciclisti provenienti da 51 Paesi, che hanno percorso questo fine settimana le strade bianche senesi con bicicletta e abbigliamento d’epoca. Una rievocazione che richiama alla memoria degli appassionati di ciclismo l’iconica foto dello scambio della borraccia fra COPPI e BARTALI, espressione di quella bellezza della fatica che l’EROICA celebra proiettando verso il futuro il gusto dell’impresa individuale e promuovendo il territorio ed il patrimonio di strade bianche della Toscana.

Con l’obiettivo di valorizzare il legame della Guardia di Finanza con il territorio, vivendone direttamente le tradizioni più significative, anche per questa 28^ edizione una squadra di finanzieri si è cimentata sul percorso di 106 Km, con partenza all’alba da Gaiole in Chianti e tappa intermedia a Siena. Il Corpo è stato altresì presente con l’Alfa Romeo 1900 super, pietra miliare della storia della casa automobilistica milanese, essendo stata la prima autovettura prodotta in serie, su catena di montaggio, a partire dagli anni ’50. Impiegata dalle fiamme gialle come primo automezzo da inseguimento, in dotazione per la lotta al contrabbando, l’Alfa Romeo 1900 ha fatto da apripista ai ciclisti, aspettandoli nella splendida cornice di Piazza del Campo e rendendo ancor più magico un evento fuori dal tempo.