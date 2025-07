Tour de France 2025, Arensman vince la 19esima tappa

Thymen Arensman della Ineos Grenadiers ha vinto la 19esima tappa del Tour de France 2025, la Albertville-La Plagne di 93.1 km. Il ciclista olandese, al secondo successo in questo Tour, dopo quello nella 14esima tappa con una fuga portata fino al traguardo, è andato anche oggi in fuga a sorpresa sull’ultima salita e ha preceduto sul traguardo di circa +0.03″ il danese Jonas Vingegaard e lo sloveno Tadej Pogacar. Poco dietro il tedesco Filip Lipowitz. Pogacar consolida la maglia gialla di leader della corsa ed è ormai ad un passo dalla conquista del suo quarto Tour de France.

Epidemia bovina sul Col des Saisies, 19esima tappa più corta

Il percorso della 19esima tappa, da Albertville a La Plagne, è cambiato poco prima del via. Invece dei previsti 129,9 km il percorso è stato di soli 95 km, 34,9 in meno. Lo rendono noto gli organizzatori, spiegando che “la scoperta di un focolaio di dermatite nodulare contagiosa che ha colpito i bovini in una mandria situata proprio al Col des Saisies deve portare all’abbattimento degli animali. Data la sofferenza degli allevatori colpiti e al fine di preservare la serenità della corsa, si è deciso, in accordo con le autorità, di modificare il percorso della 19esima tappa da Albertville a La Plagne e di non attraversare il Col des Saisies“. In questo modo – scrive l’Equipe – si è evitato alla corsa di trovarsi nel mezzo di una manifestazione di protesta da parte degli allevatori.

La classifica generale del Tour de France 2025 dopo la 19esima tappa