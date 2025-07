Tour de France 2025, Arensman vince la 14esima tappa

Thymen Arensman (Ineos) ha vinto la 14esima tappa del Tour de France 2025, da La Pau a Luchon Superbagneres, 182,6 km e 4.950 metri di dislivello. L’olandese dopo una lunga fuga solitaria ha preceduto di 1’08” il leader della classifica generale Tadej Pogacar (Uae) che, dopo aver controllato in scioltezza stacca in volata Jonas Vingegaard di 3″. Gall (Dat) quarto e Lipowitz (Rbh) quinto. Lo sloveno allunga così in classifica generale sul danese della Visma.

Arensman: “Pazzesco vincere mia prima tappa così”

“Volevo godermi l’esperienza del mio primo Tour, sapevo che dovevo aspettare le montagne per fare qualcosa. Incredibile questa vittoria, sono riuscito ad entrare in un gruppo di corridoi molto forti. Ho avuto gambe eccezionali, questa è la condizione migliore della mia vita“. Così Thymen Arensman (Ineos) dopo la vittoria nella terza tappa pirenaica al Tour de France 2025, da Pau a Luchon-Superbagneres. “Sapevo di avere un vantaggio ma pensavo che tre minuti non fossero abbastanza. Non credevo di chiudere così questa giornata, nel finale stavo cedendo ma sono riuscito a mantenere un po’ di vantaggio e arrivare da solo. Non mi aspettavo di vincere la mia prima tappa al primo Tour. Vincere così in questo modo è pazzesco“, ha aggiunto l’olandese, che era arrivato secondo nella tappa di Le Mont Dore dietro a Simon Yates.

Evenepoel si ritira sul Tourmalet

Remco Evenepoel abbandona invece il Tour de France. Il belga ha desistito nel bel mezzo della 14esima tappa, dopo aver scalato il Tourmalet e il Col d’Aspin. “Guarisci presto”, il tweet del Tour de France dedicato al ciclista della Soudal Quick-Step, che già ieri era apparso in difficoltà e aveva concluso la cronoscalata con un ampio ritardo nei confronti di Pogacar. Ritirato anche il danese Mattias Skjelmose.

La nuova classifica generale del Tour de France 2025