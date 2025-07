Tour de France 2025, O’Connor vince 18/a tappa. Pogacar sempre in giallo

L’australiano Ben O’Connor del Team Jayco AlUla ha vinto per distacco la 18/a tappa del Tour de France 2025, la frazione regina da Vif a Courchevel con arrivo posto sul Col de la Loze dopo 171.5 km. Lo sloveno Tadej Pogacar del Team Uae Emirates consolida la maglia gialla di leader della corsa. Al termine di una tappa durissima, con 5500 metri di dislivello e le due lunghe salite del Col du Glandon, Col de la Madeleine antipasto dell’ascesa finale al Col de la Loze (26,4 km di ascesa al 6,5%), O’Connor in fuga fin dall’inizio è arrivato al traguardo da solo precedendo di 1’45” Pogacar e di 1’55” il danese Jonas Vingegaard della Visma Lease a Bike. Per O’Connor è la seconda vittoria in carriera al Tour.

O’Connor: “Non mi aspettavo di vincere, ma ho dato tutto”

“Non mi aspettavo di vincere oggi, ma mi sentivo bene fin dalla partenza più degli altri giorni. In coma alla Madelein ho capito che avevo una chance, perché ero ancora con i migliori. Poi quando ho visto che Pogacar e Vingegaard si controllavano ho capito di poter fare qualcosa, ho cercato di dare tutto perché andare in salita è quello che so fare meglio”. Così l’australiano Ben O’Connor commenta la vittoria nella 18/a tappa del Tour de France. “Il Tour è la più grande corsa al mondo, volevo un’altra vittoria da tanti anni e sono molto orgoglioso di me stesso. Ho lottato ogni singolo giorno, devo ringraziare la mia squadra perché era ciò di cui avevamo bisogno”, ha aggiunto parlando con la tv francese.