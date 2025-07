Tour de France 2025, Milan vince la 17esima tappa

Lo sloveno Tadej Pogacar del Team Uae Emirates resta in maglia gialla

Un grande Jonathan Milan ha vinto in volata la 17/a tappa del Tour de France, la Bollène-Valence di 160.4 km. Per lo sprinter della Lidl Trek è il secondo successo personale in questa edizione del Tour.

Con uno spunto irresistibile sull’asfalto bagnato dalla pioggia, Milan ha preceduto sul traguardo il belga Meeus della Red Bull Bora Hansgrohe e il norvegese Lund Andresen della Picnic.

Da segnalare a 1km dalla fine una rovinosa caduta di gruppo, per fortuna senza conseguenza, ma nella quale è rimasto coinvolto senza cadere uno degli sprinter più attesi il belga Tim Merlier della Soudal Quick Step. Con questa vittoria Milan consolida la maglia verde di leader della classifica a punti e punta a diventare il terzo italiano a vincerla dopo Franco Bitossi e Alessandro Petacchi.

Lo sloveno Tadej Pogacar del Team Uae Emirates resta in maglia gialla, con un vantaggio di 4’15” sul norvegese Jonas Vingegaard della Visma Lease a Bike e 9’03” sul tedesco Filipi Lipowitz della Red Bull Bora-Hansgrohe. Quella odierna era probabilmente l’ultima tappa con arrivo in volata, già domani inizia la due giorni decisiva sulle Alpi con la 18/a tappa la Vif-Col de la Loze di 171.5 km con arrivo nella località sciistica di Courchevel a oltre 2mila metri di quota.