Giro Valle d’Aosta, Samuele Privitera muore dopo la caduta

È morto Samuele Privitera, il giovane corridore caduto mercoledì nel corso della prima tappa del Giro della Valle d’Aosta, nel territorio comunale di Pontey. Prontamente assistito dal servizio sanitario al seguito della corsa, il 19enne è stato trasportato all’ospedale Parini di Aosta dove è purtroppo deceduto. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire ed è al vaglio delle autorità di pubblica sicurezza.

Presidente Federciclismo: “Morte Privitera obbliga a ragionare su sicurezza“

“Una notizia che ci lascia attoniti e che ci obbliga a ragionare, ancora con maggiore determinazione, su come rendere le nostre corse più sicure. La Federazione da tempo ha creato una commissione per elaborare proposte al riguardo e ogni anno aggiorna costantemente i regolamenti affinché episodi del genere non accadano più. Dobbiamo intensificare gli sforzi in questa direzione: è un obbligo che dobbiamo prima di tutto ai nostri giovani, alle società e a tutto il nostro movimento”. Così il presidente Fci, Cordiano Dagnoni, a nome di tutto il movimento ciclistico, ha espresso vicinanza alla famiglia di Samuele Privitera.

Cancellata la tappa di oggi

Dopo il decesso di Samuele Privitera, il giovane ciclista caduto nel corso della prima tappa del Giro della Valle d’Aosta, il comitato organizzatore ha deciso di cancellare la seconda tappa in programma giovedì 17 luglio, a Passy. La corsa riprenderà con la terza tappa, in programma venerdì 18, la Pré Saint Didier-Colle del Gran San Bernardo, che sarà preceduta da un momento di raccoglimento e il tratto iniziale della tappa sarà neutralizzato in memoria di Samuele. Fino al termine della manifestazione tutte le cerimonie protocollari sono cancellate. Il comitato organizzatore lascia libertà di scelta alle squadre se proseguire la corsa a partire dalla terza tappa.