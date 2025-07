Home > Sport > Ciclismo > Tour de France 2025, Abrahamsen vince la tappa: Healy resta in giallo. La frazione in 5 foto

Jonas Abrahamsen ha vinto l’undicesima tappa del Tour de France 2025, la frazione ‘nervosa’ di 156 km con partenza e arrivo a Tolosa. Il corridore della Uno-X Mobility, in fuga fin dalle prime fasi della corsa, ha battuto in uno sprint a due Mauro Schmid (Team Jayco Alula). Terza piazza per Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Deceuninck), il più pimpante tra i contrattaccanti, arrivato ad appena 7″ dalla coppia che si è giocata una frazione caratterizzata da continui scatti e controscatti. Da segnalare il decimo posto di Davide Ballerini (XDS Astana Team), uno dei componenti della fuga.

L’irlandese sempre davanti a Pogacar in classifica

Per quanto riguarda la classifica generale nessuna variazione: Ben Healy (EF Education-EasyPost) resta al comando con 29″ di vantaggio su Tadej Pocagar (UAE Team Emirates) e 1’29” su Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Proprio il campione sloveno è stato protagonista di una caduta ad alta velocità a 4 km dall’arrivo, apparentemente senza conseguenze, ma è riuscito a rientrare regolarmente nel gruppo dei migliori, che non ha forzato il ritmo negli ultimi chilometri di gara. Domani la Grande Boucle arriva sui Pirenei per il primo vero arrivo in salita di questa edizione, con la tappa di 180 km da Auch ad Hautacam.