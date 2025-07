Ventuno frazioni per oltre 3 mila e 300 km. Il grande favorito è il solito Tadej Pogacar

Il Tour de France 2025 prende il via oggi 5 luglio da Lilla: 21 tappe per oltre 3mila e 300 chilometri che verranno percorsi dai 184 corridori attualmente in gara. Due i giorni di riposo dopo la decima e la quindicesima frazione.

Discover the 7️⃣ unsuspected challenges of the #TDF2025

Which record will be broken the earliest this year? 💥 pic.twitter.com/DRSEiS3GOV — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2025

Le 21 tappe del Tour de France 2025

La Grand départ è in programma sabato 5 luglio a Lille, l’arrivo a Parigi il 27 luglio sul suggestivo tracciato degli Champs-Elysees. Un ritorno, quello nella capitale francese, dopo la parentesi dello scorso anno, quando l’ultimo traguardo venne tagliato a Nizza. La ‘Grande Boucle’ si preannuncia suggestiva come sempre, tra pianure, vette e città che – col caldo attuale e le partenze nel primo pomeriggio – metteranno a dura prova la tenuta dei ciclisti. Nel mezzo due cronometro, come quella di Caen da 33 chilometri nel corso della quinta tappa. Ma occhio anche la seconda frazione con arrivo a Boulogne-sur-Mer. La montagna rischia di essere ancora una volta decisiva: ci saranno i Pirenei, il Mont Ventoux e le Alpi

Ecco nel dettaglio le 21 tappe

5 luglio, 1^ tappa: Lille Métropole > Lille Métropole

6 luglio, 2^ tappa: Lauwin-Planque > Boulogne-sur-Mer

7 luglio, 3^ tappa: Valenciennes > Dunkerque

8 luglio, 4^ tappa: Amiens Métropole > Rouen

9 luglio, 5^ tappa: Caen-Caen (cronometro)

10 luglio, 6^ tappa: Bayeux > Vire Normandie

11 luglio, 7^ tappa: Saint Malo > Mur de Bretagne Guerlédan

12 luglio, 8^ tappa: Saint-Méen-le-Grand > Laval Espace Mayenne

13 luglio, 9^ tappa: Chinon>Chateauroux

14 luglio, 10^ tappa: Ennezat > Le Mont-Dore Puy de Sancy

16 luglio, 11^ tappa: Toulouse>Toulouse

17 luglio, 12^ tappa: Auch > Hautacam

18 luglio, 13^ tappa: Loudenvielle > Peyragudes (crono individuale)

19 luglio, 14^ tappa: Pau> Luchon-Superbagnères

20 luglio, 15^ tappa: Muret > Carcassonne

22 luglio, 16^ tappa: Montpellier-Mont Ventoux

23 luglio, 17^ tappa: Bollène > Valence

24 luglio, 18^ tappa: Vif >Courchevel Col de La Loze

25 luglio, 19^ tappa: Albertville > La Plagne

26 luglio, 20^ tappa: Nantua > Pontarlier

27 luglio, 21^ tappa: Mantes-La-Ville > Parigi Champs-Élysées

Tour de France 2025, i favoriti

Tadej Pogacar contro tutti. Questo lo spirito con cui parte domani, a Lille, l’edizione 2025 del Tour de France. Lo sloveno campione in carica (vincitore quest’anno di Giro delle Fiandre e Liegi-Bastogne-Liegi) è il grande favorito per la conquista della maglia gialla a Parigi. Ne sono convinti anche i bookmaker che, come riporta Agipronews, offrono il poker del capitano della Uae Emirates a 1,30 su Goldbet e Better. In strada e in lavagna, l’unico a poterlo impensierire è il grande rivale Jonas Vingegaard, trionfatore nel 2022 e nel 2023. La tripletta del danese vale 3,50 volte la posta. Completa il podio dei favoriti Remco Evenepoel, terzo lo scorso anno proprio alle spalle di Pogacar e Vingegaard. Il colpo del belga si gioca a 11. Più lontano, a 26, l’altro sloveno Primoz Roglic, secondo nel 2020 e reduce dal ritiro al Giro d’Italia, fermato da una serie di cadute. Stessa quota per il portoghese Joao Almeida, luogotenente di lusso di Pogacar.

Tour de France 2025, gli italiani

Nessun italiano al via di questo Tour può ambire alla classifica generale. Discorso diverso per la classifica a punti, con Jonathan Milan che, in questa stagione, ha deciso di puntare forte sulla Grande Boucle, dopo due maglie ciclamino conquistate al Giro nel 2023 e nel 2024. L’azzurro olimpionico è in “pole” per la maglia verde (che manca all’Italia dal 2010 con Alessandro Petacchi) a 3,50, appaiato al velocista belga Jasper Philipsen, vincitore nel 2023. In scia l’altro belga Tim Merlier, in vantaggio sul terzetto, a 8, formato da Biniam Girmay e Wout Van Aert (in maglia verde rispettivamente nel 2024 e nel 2022) e Mathieu Van Der Poel. Fiducia dei betting analyst anche per la vittoria di Milan nella prima tappa e conquista della prima maglia gialla, offerta a 3. Il velocista della Lidl-Trek è preceduto, in quota, solo da Merlier, indicato a 2,50.

Tour de France 2025, le squadre in corsa

In lizza le squadre più importanti a partire da Uae Emirates-Xrg e Visma-Lease a Bike. Ma ci saranno anche compagini come Alpecin-Decenuninck, Soudal-QuickStep e Lidl-Trek. In totale saranno presenti 23 team, 18 del World Tour e cinque Pro.

Tour de France 2025, dove vederlo in tv

Tutte le tappe saranno trasmesse in chiaro, ma non interamente, su Rai 2, con Tour in Diretta che inizierà tutti i giorni tra le 14 e le 15 in base alle frazioni. Il Tour de France 2025 è trasmesso invece interamente in diretta su Eurosport 1 e 2 e in streaming su Discovery+.

