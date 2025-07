Tour de France 2025: Pogacar vince la settima tappa e torna in maglia gialla

Tadej Pogacar vince la settima tappa del Tour de France e si riprende la maglia gialla. Lo sloveno della Uae Emirates nel tracciato da Saint-Malo a Mur-de-Bretagna Guerledan di 197 km si è imposto in volata precedendo il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) che riesce a stagli a ruota ma si deve arrendere e finisce secondo. Si tratta della seconda vittoria di tappa del 2025, in tutto sono 19 successi in generale alla Grande Boucle, 60 vittorie per la Uae Emirates dall’inizio della stagione e 101 successi per Pogacar in carriera da professionista.

A 300 metri dal traguardo strappo decisivo di Pogacar che ha tenuto dietro tutti i rivali. Ottimo terzo posto del britannico Oscar Onley (Team Picnic Post) a 2″. Van der Poel che ieri aveva riconquistato la maglia gialla per un 1″ proprio su Pogacar, ha chiuso con oltre un minuto dal campione della Uae Emirates.

In classifica generale lo sloveno ha ora un vantaggio di 54″ su Remco Evenepoel (SOQ) e 1’11 su Kevin Vauquelin (ARK). Quarto Vingegaard a 1’17 e quinto Van der Poel a 1’29.

Pogacar: “Tutto perfetto, questa vittoria è per Almeida”

“Abbiamo fatto tutto in maniera quasi perfetta. Spero che Almeida stia bene, questa vittoria è per lui”. Così Tadej Pogacar, vincitore della settima tappa del Tour de France che gli ha consentito di riprendersi la maglia gialla. Il suo compagno di squadra Almeida è stato coinvolto a pochi chilometri dal traguardo in una maxicaduta nella coda del primo gruppo quando l’andatura era vicina ai sessanta orari. A farne le spese anche Haig, Barré, Dunbar, Costiou e Buitrago.

“Sia io che Mathieu (van der Poel, ndr) conoscevano bene questo finale, volevamo entrambi la stessa cosa, la vittoria. Questa salita iconica forse ha lasciato troppe energie ieri a Mathieu e non ha recuperato in tempo, oggi la giornata è andata come l’avevamo pianificata. E’ fantastico, tutta la squadra e i miei compagni sono stati perfetti, abbiamo speso molte energie solo per raffreddare il corpo, la giornata è stata molto calda. Il team mi ha pilotato fino ai piedi della salita, Narvaez è entrato nel momento giusto per controllare la situazione. Sono di nuovo in giallo, e speriamo in due giornate tranquille”, ha concluso.