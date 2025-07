Home > Sport > Ciclismo > Tour de France 2025, Healy vince la tappa: Van der Poel torna in giallo. La sesta frazione in 5 foto

L’irlandese Ben Healy ha vinto per distacco la sesta tappa del Tour de France 2025, la Bayeux-Vire Normandie di 201.5 km. Il portacolori del team della EF Education-EasyPost è andato in fuga da lontano con un gruppetto ristretto, per poi allungare a 30 km dalla fine e arrivare da solo al traguardo.

Mathieu Van der Poel (Alpecin) si riprende la maglia gialla per appena 1″ sullo sloveno Tadej Pogacar (Uae Emirates), che negli ultimi quattro chilometri della sesta tappa ha di fatto annullato il maxi vantaggio che aveva accumulato l’olandese arrivato ottavo al traguardo con un ritardo di 3’58” dall’irlandese Ben Healy. Pogacar e il gruppo maglia gialla hanno tagliato il traguardo a 5’27” da Healy.

Healy: “Dovevo staccarmi dal gruppo per ottenere la vittoria“

“È incredibile, è stato un duro lavoro e difficile arrivare a questa vittoria. La squadra ha lavorato duramente, è fantastico. Quello che avevo già fatto l’anno scorso al Tour (quinto a Troyes durante la nona tappa, ndr), mi ha permesso di credere nelle mie possibilità, di puntare alla vittoria e di capire l’energia che serve per vincere. È stato difficile entrare nella fuga, credo persino di aver speso troppe energie per entrarci, ma è così che lavoro. Sapevo di dover staccarmi dal gruppo per puntare a questa vittoria. Alla fine, ce l’ho fatta e ho colto l’occasione. Quando sei giovane, sogni di vincere il Tour, e riuscirci è incredibile”. Così a Eurosport l’irlandese Ben Healy (Ef Education-EasyPost), dopo la vittoria a Vire Normandie durante la sesta tappa del Tour de France.