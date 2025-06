Allo start di Roma presente il sindaco Gualtieri e il presidente di RCS Cairo

Al via l’ultima tappa del Giro d’Italia 2025. A Roma lo start è stato preceduto da un minuto di silenzio in memoria di Daisy Gesink, moglie dell’ex ciclista olandese Robert Gesink. La banda musicale della Polizia di Roma Capitale ha quindi suonato l’Inno d’Italia. È stata poi la volta del sindaco Roberto Gualtieri che dalla linea di partenza ha sventolato la bandiera, segnando l’inizio della corsa. Presente anche Urbano Cairo, in qualità di presidente di RCS Media Group.

