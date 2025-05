Secondo posto per Romain Bardet, terzo Richard Carapaz

Grande riscatto di Isaac Del Toro sul Mortirolo e nel chilometro finale a Bormio nella 17esima tappa del Giro d’Italia 2025. Il messicano ha vinto la tappa con 10 secondi sugli inseguitori e resta in maglia rosa. Secondo posto per Romain Bardet, terzo Richard Carapaz. “Sono felice, dopo ieri che ho sofferto un po’, anche oggi, ma è una sensazione diversa. Voglio essere sempre così, arrivare alla fine senza niente, ho lavorato con intelligenza. Sono contento per la squadra, devono vincere il più possibile perché lavorano tanto” ha detto il ciclista messicano

Giro d’Italia 2025, domenica 1 giugno Papa saluta ciclisti

“Papa Leone XIV saluterà, domenica 1 giugno alle 15.30, i ciclisti del Giro d’Italia al passaggio nello Stato della Città del Vaticano”. Lo comunica in una nota il Dicastero per la Cultura e l’Educazione. “Anche nel ricordo di Papa Francesco che aveva accolto la proposta presentata dal Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, e realizzata insieme con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e Athletica Vaticana – si legge ancora- Il progetto del passaggio del Giro d’Italia in Vaticano – “prima tappa” che anticipa il Giubileo dello Sport previsto sabato 14 e domenica 15 giugno – è nato il 28 ottobre 2021 in occasione della cerimonia per la consegna ad Athletica Vaticana del certificato del riconoscimento come membro ufficiale dell’Unione ciclistica internazionale. Ed è stato presentato il 29 aprile scorso, in Campidoglio, dal Vescovo Paul Tighe, Segretario del Dicastero per la Cultura e l’educazione. La partenza dell’ultima tappa della edizione numero 108 del Giro d’Italia avverrà alle Terme di Caracalla. In modalità non agonistica, i ciclisti entreranno nella Città del Vaticano da via Paolo VI attraverso l’Ingresso del Petriano.

Giro d’Italia 2025, ordine dell’arrivo della 17esima tappa

Isaac Del Toro Romain Bardet Richard Carapaz Simon Yates Giulio Pellizzari Derek Gee Damiano Caruso Einer Rubio Max Poole Alfonso Eulàlio

Giro d’Italia 2025, la classifica generale

Isaac Del Toro Richard Carapaz Simon Yates Derek Gee Damiano Caruso Egan Bernal Giulio Pellizzari Einer Rubio Adam Yates Michael Storer

