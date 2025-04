foto di archivio

Partirà da Santa Marta in Vaticano. Il percorso includerà un circuito finale nel centro storico con 8 giri attorno al Colosseo

Svelato il percorso dell’ultima tappa del Giro d’Italia 108, con il Grande Arrivo 2025 a Roma il prossimo 1° giugno. L’ultimo giorno della corsa rosa inizierà attraversando i Giardini Vaticani per uscire dalla Porta del Perugino davanti a Santa Marta, residenza di Papa Bergoglio, dove formalmente si darà via alla tappa dopo una prima partenza simbolica dalle Terme di Caracalla.

Il percorso includerà un circuito finale nel centro storico con 8 giri attorno al Colosseo. Negli ultimi chilometri del circuito al Circo Massimo ci saranno diverse curve, alcune tecniche, una breve salita e gli ultimi 350 metri sui sanpietrini.

Cairo: “Ultima tappa a Roma dedicata a Papa Francesco”

Sull’ultima tappa è intervenuto anche Urbano Cairo, presidente di Rcs, alla presentazione del Giro d’Italia 2025, che terminerà a Roma, con la tappa finale, la 21esima, in programma domenica 1 giugno. “E’ la terza volta consecutiva che il Giro si conclude a Roma, la quarta volta negli ultimi sette anni. E quest’anno c’è qualcosa in più, ovvero l’ultima tappa del Giro partirà da Città del Vaticano”, ha spiegato Cairo che poi ha aggiunto: “Quello è un momento importante e speciale, in un momento come questo con la recente scomparsa di Papa Francesco, che ci ha toccati tutti in maniera incredibile. Sarà una tappa e un arrivo totalmente dedicato al Papa, che era un grande amante dello sport e lo ha sempre promosso come momento di inclusione e di partecipazione. Per noi sarà un momento molto emozionante”.

An embrace of history, beauty, and great cycling 🏛️ Rome, the Grande Arrivo of the Giro d’Italia 2025.

Un abbraccio tra storia, bellezza e il grande ciclismo 🏛️ Roma, il Grande Arrivo del Giro d'Italia 2025.

Questa sarà la terza volta consecutiva che Roma ospita l’ultima tappa della Corsa Rosa. La tappa finale sarà una cronometro individuale. “Il fatto di passare per il Vaticano è un omaggio molto sentito da parte nostra, era un Pontefice straordinario. Lo sport è un momento della vita, ricordo un grande evento nel 2019 ella Gazzetta dello Sport, ‘Il calcio che amiamo’ e fu bellissimo, giocai a biliardino con lui. Fu un momento speciale, aver unito così tante persone”, ha aggiunto l’editore. “Sarà un Giro molto competitivo, con alcuni giovani molto forti. Credo che sia un Giro con un percorso che può darci tante emozioni tutt’altro che scontato. Sarò un bellissimi Giro”, ha concluso.

