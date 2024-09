Il trionfo di Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Mirco Maestri, Vittoria Guazzini, Elena Cecchini e Gaia Masetti

L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta mista agli Europei di ciclismo su strada in corso a Limburgo, in Olanda. Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Mirco Maestri, Vittoria Guazzini, Elena Cecchini e Gaia Masetti hanno trionfato concludendo i 52 km della prova in 1h1m43s, precedendo di 17 il sestetto della Germania e di un minuto e 32 secondi la squadra belga.

