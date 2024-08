La 19enne è finita fuori strada durante il Circuito dell’Assunta è ha sbattuto contro un muretto

Alice Toniolli “resta in prognosi riservata ed è ancora in fase di valutazione, ma non è in pericolo di vita“. Lo conferma a LaPresse la dott.ssa Stefania Bellio della direzione medica dell’ospedale di Treviso dove la 19enne è ricoverata dopo la caduta in gara al Circuito dell’Assunta avvenuta ieri. “Ci vorrà ancora qualche giorno per valutare il trauma e le conseguenze, sarà necessario aspettare ancora”, ha precisato la dottoressa.

La giovane giovedì stava gareggiando nel Circuito dell’Assunta quando, attorno a metà percorso, è finita fuori strada andando a sbattere lungo il muretto a bordo strada.

